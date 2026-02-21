José Abad y su fructífera conversación con la materia

Galería Artizar inaugura este sábado (12.00 horas) en su sede de La Laguna (San Agustín, 63) Diálogos con Vulcano, un proyecto expositivo en el que confluyen obras del escultor tinerfeño José Abad (La Laguna, 1942-2025) que permiten recorrer seis décadas de su producción artística. La muestra podrá visitarse hasta el 13 de abril en el horario habitual de la sala (de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 horas).
Tal y como exponen desde Artizar, Diálogo con Vulcano fue el título que el artista dio a una serie de trabajos realizados entre 2021 y 2024 en el campo de la escultura y el collage. El hilo conductor fue la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, en 2021, y las imágenes de su actividad las integró en una amplia secuencia de collages con el mismo título junto a las de la escultura monumental homónima realizada en acero cortén para el Espacio Mutua Tinerfeña (La Laguna), “donde habría de tener lugar su última gran exposición, clausurada unos meses antes de su fallecimiento”.
‘MADREYERRO’
“Madreyerro, el postrer acto de voluntad expositiva de José Abad -indican desde la galería-, supuso un esfuerzo extremo amparado en el entusiasmo y la pulsión creadora que alimentaron su existencia durante los preparativos de la exposición, en la que se rescataba y afirmaba presentando los numerosos trabajos ejecutados durante la década precedente, que enriqueció con otros realizados o reelaborados expresamente para la muestra”.
“Si Madreyerro devino en imprevisto acto de despedida, la exposición Diálogos con Vulcano en Galería Artizar da la bienvenida a la obra de Abad en su posteridad, y suma su nombre al staff artístico de la galería con el beneplácito de los herederos de su legado. Ambos títulos, Diálogos con Vulcano y Madreyerro, resultan consecuentes y complementarios, pues si el segundo alude a un vínculo filial que mantiene toda su vida, el primero pone de manifiesto el modelo de comprensión de su trabajo y la actitud ante el mismo”, agregan.
Pero mucho antes de la “oportunidad de orden telúrico” que motivara las obras de la serie, José Abad ya dialogaba con Vulcano -dios del fuego de la tierra, pero también de la forja, donde además fabricaba las armas y armaduras de los dioses-, tanto tiempo como el que le separaba de la primera ocasión en la que tentó el fuego de la forja y el soldeo para fabricar sus primeras armaduras y armas, “un diálogo extraordinariamente fructífero que llenará su existencia hasta convertirlo en uno de los escultores fundamentales de la modernidad canaria, con una relevante huella en el panorama artístico español del último tercio del siglo XX”.
Con esa idea, aunque la mayor parte de las esculturas en hierro que reúne Diálogos con Vulcano pertenecen a la última década, en Artizar han querido que algunas otras retrotraigan a quienes las contemplan a los tiempos en los que ese diálogo con la materia daba sus primeros pasos citando ya lenguajes (Gargallo, Julio González) con los que Abad se sentía identificado y comenzaba a reconocerse. De igual modo, este recorrido panorámico por los años y la producción artística también incluye la madera, la “otra interlocutora material de José Abad”, así como la obra sobre papel