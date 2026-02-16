Juno Reactor sonará el próximo mes en Tenerife Noir con ‘Inside the Matrix’

El universo sonoro de The Matrix, la saga cinematográfica iniciada a finales de los 90 del pasado siglo, se cuela este año en la programación de Tenerife Noir, el Festival Atlántico del Género Negro, de la mano de Juno Reactor, la banda británica vinculada a algunas de las piezas más icónicas de este conjunto de películas. Será una doble cita musical que tendrá lugar el viernes 6 de marzo en La Laguna, en el Teatro Leal, y el sábado 7 en Las Palmas de Gran Canaria, en el Teatro Guiniguada. Ambas comenzarán a las 20.00 horas.
ÚNICA VISITA A ESPAÑA DE ESTE AÑO
Los conciertos, con el título de Inside the Matrix, son las únicas visitas a España previstas por Juno Reactor para este año. Las entradas se pondrán a la venta próximamente en los sitios web de ambos escenarios y en el de la Fundación CajaCanarias.
Con esta nueva propuesta musical Tenerife Noir busca reforzar su apuesta por los artistas internacionales, “tras el éxito registrado en la edición anterior con la participación de la japonesa Yoko Kanno en los conciertos Cowboy Bebop Live, pasando de lo ecléctico a lo electrónico”, destacan desde la organización.
Fundado por Ben Watkins, Juno Reactor fusiona la electrónica, la percusión tribal y la épica audiovisual para crear una música intensa, física y envolvente. Un sonido que es diseñado para crear tensión, atrapando a los oyentes desde la primera nota. Seña de identidad que supo trasladar a la trepidante saga The Matrix, donde la música fue clave para hacer viajar al espectador hacia un futuro distópico donde la humanidad vive atrapada sin saberlo.
La vinculación entre Juno Reactor y la saga The Matrix se produce en un momento clave, tanto para el cine como para la música electrónica. Las secuelas The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (2003) necesitaban una identidad sonora que acompañara el relato que daba origen a este universo tecnológico y filosófico.
Ben Watkins colaboró con el compositor Don Davis, responsable de la banda sonora orquestal, aportando el pulso electrónico que definiría algunas de las escenas más memorables de la saga, con obras como Burly Brawl, vinculada al épico enfrentamiento entre Neo y Smith, o Mona Lisa Overdrive, asociada a la trepidante persecución por la autopista. The Matrix puede entenderse como una reinterpretación moderna de la novela negra, al presentar a un individuo solitario, una verdad oculta, un sistema omnipresente y una ciudad hostil.