La muestra ‘Inmovilizar el tiempo’ llega al Cedocam con un manuscrito inédito

El Centro de Documentación de Canarias y América (Cedocam), en La Laguna, acoge hasta el 10 de mayo la cuarta edición de la muestra itinerante Inmovilizar el tiempo. Objetos restaurados de Museos de Tenerife, dedicada a mostrar el proceso de conservación y restauración de piezas históricas.
En esta ocasión, incorpora como novedad un manuscrito inédito de Juan Núñez de la Peña (1641-1721), una copia realizada por él mismo a partir de la obra Historia de la Conquista de las siete islas de Canarias, de Fray Juan de Abreu Galindo, de la que hasta ahora se conservan muy pocas versiones.
La pieza ofrece información única sobre la historia de la isla de Gran Canaria y la descripción de Tenerife en el siglo XVII, así como datos inéditos sobre la circulación de manuscritos en el Archipiélago y la labor historiográfica de Núñez de la Peña. La exposición permite al visitante seguir paso a paso la restauración de esta delicada obra, mostrando tanto los procedimientos técnicos y científicos empleados como los desafíos que enfrenta el equipo de conservación-restauración en su trabajo diario.
El manuscrito de Núñez de la Peña es una copia de su puño y letra de la obra de Abreu y Galindo, cuya circulación era muy limitada. Contiene anotaciones que confirman que tuvo acceso a las copias originales y que utilizó esta fuente para redactar su historia de la Conquista y Antigüedades de la isla de Gran Canaria, publicada en 1676 y reeditada en 1679. La pieza destaca también por su relevancia historiográfica, pues aporta información inédita sobre la transmisión de textos en el siglo XVII y el rigor con el que Núñez de la Peña elaboraba sus obras.
Las personas interesadas pueden consultar más información en la web de Museos de Tenerife, en el enlace https://www.museosdetenerife.org/blog/muestra-temporal-itinerante-inmovilizar-el-tiempo-objetos-restaurados-de-museos-de-tenerife-conquista-de-las-canarias-compuesta-por-fray-juan-de-abreu-galindo-en-copia-de-juan-nunez-de-la-pe/.