La música une a Puerto de la Cruz y Londres a través de ‘Classical Meets Jazz’

Classical Meets Jazz. Ese es el nombre que recibe el proyecto que reúne a la Escuela Municipal de Música de Puerto de la Cruz y al centro de enseñanza británico Hackney Education, con la colaboración de la London Symphony Orchestra. Y también la denominación del concierto que se celebra esta tarde de sábado (18.00 horas) en la Sala Andrómeda del Lago Martiánez.
EL REPERTORIO
La propuesta musical convoca a más de 80 músicos sobre el escenario. Alumnado y profesorado de la escuela londinense interpretarán un programa conformado por Buena rola, White mountain, Everybody loves the sunshine, Summertime, Footprints y la Carnival Overture de Dvorák. La oferta musical de la Escuela Municipal de Música de Puerto de la Cruz se vertebra a partir de La llamada, Niña Candela y Acabo de llegar. De igual modo, ambas formaciones interpretarán conjuntamente Isn’t she lovely y Tequila.
El encuentro entre los dos centros de enseñanza se inscribe en los intercambios educativos del programa Turing del Reino Unido
El Consistorio fue escenario de una cita informativa que sirvió para dar a conocer las principales características de esta experiencia. El acto reunió al alcalde, Leopoldo Afonso; la edil del Organismo Autónomo Local, Desiré Díaz; el director de la escuela de música de la ciudad, Jesús Izquierdo; la responsable del Servicio de Internacionalización de la Viceconsejería regional de Educación, Judith Gutiérrez; Bernadette Clinton, de Hackney Education, y James Thomas, director de Hackney Music Service.
“Es un orgullo presentar un proyecto que sitúa a Puerto de la Cruz en el mapa internacional de la educación y la cultura”, resaltó Afonso, quien afirmó que esta nueva iniciativa refuerza el “compromiso con la juventud y con una ciudad abierta al mundo”.
El encuentro entre los dos centros de enseñanza se inscribe a su vez en los intercambios que contempla el programa Turing, que fomenta la movilidad internacional del alumnado de Reino Unido. Una veintena de estudiantes de Secundaria del programa londinense han sido seleccionados para participar en la experiencia, basada en criterios de compromiso y excelencia artística, con continuidad en el curso de otoño y una gala final en el Hackney Empire.
Entre los objetivos del programa destacan ofrecer formación instrumental de alta calidad basada en la diversidad y la inclusión, explorar la cultura canaria, fortalecer habilidades de comunicación y colaboración, y fomentar amistades duraderas entre jóvenes de distintos sistemas educativos.