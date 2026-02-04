La promotora de electrónica Nómadas estrena el 2026 con ‘Ritual de Origen’ en El Nido

El próximo viernes 6 de febrero el club El Nido, en Papagayo Tenerife, se convertirá en el epicentro de una propuesta que trasciende el concepto convencional de ocio nocturno. Bajo el título ‘Ritual de Origen’, el proyecto Nómadas da inicio a su nuevo ciclo anual, consolidándose como una plataforma artística que utiliza la música electrónica de raíz orgánica como vehículo de cohesión comunitaria.
Nómadas nace de la visión compartida de sus fundadores, Ector Nina (aka Máster Enjoy) y Gius-S, quienes han diseñado un ecosistema donde la música no es un fin en sí mismo, sino el lenguaje para un encuentro colectivo. La propuesta sonora del proyecto navega por el House Music, Tech House, Afro Tech y Tribal Groove, pero se distingue por una puesta en escena viva que integra percusión en directo, transformando la pista de baile en un espacio de narrativa sensorial.
La edición de ‘Ritual de Origen’ subraya la naturaleza transfronteriza del proyecto. El cartel funciona como un diálogo artístico entre la base tinerfeña y la escena italiana, conectando a creadores que comparten una misma identidad estética.
Desde la escena italiana, el evento contará con la presencia de Aldo Gargiulo, productor de prestigio internacional; Ector Nina, cofundador de Nómadas y figura histórica de la electrónica en Italia; además de los artistas Raineri y Malaspina. El bloque se completa con los residentes y pilares del proyecto en la isla, Gius-S, Shakti Love y Roy Percussion, junto al dj residente local Yaabu.
A diferencia de otros eventos del género, ‘Nómadas’ apuesta por la improvisación y el encuentro único. El programa incluirá momentos de colaboración espontánea entre artistas, diseñados para ocurrir exclusivamente durante esa noche, reforzando el carácter orgánico y ritual que da nombre a la cita.
Con esta nueva etapa, Nómadas reafirma su compromiso con una cultura de club consciente, apostando por la creación de comunidad y el respeto a la música como una experiencia humana compartida.