La Sinfónica de Tenerife celebra el Carnaval este jueves con Klazz Brothers & Cuba Percussion

La Sinfónica de Tenerife dedica el concierto de este jueves (19.30 horas) a la fusión entre la música clásica y los ritmos y sonoridades de la tradición cubana y caribeña, en una cita que ha agotado todas sus entradas. Para este programa, la formación compartirá escenario con Klazz Brothers & Cuba Percussion, con Isabel Rubio en la dirección, dando forma a una propuesta que amplía el formato sinfónico tradicional e incorpora lenguajes como la salsa, el mambo o el jazz latino, en sintonía con las fechas previas al Carnaval.
OTRA MIRADA
Con el título Salsa sinfónica, el concierto propone un recorrido por algunas de las páginas más conocidas del repertorio clásico -con obras de Mozart, Beethoven, Chaikovski, Ravel, Dvorák, Gershwin o Piazzolla- reinterpretadas desde una mirada rítmica y festiva. Una experiencia musical pensada para sorprender al público desde la energía, el ritmo y el disfrute compartido.
Para Isabel Rubio, se trata de “una fecha muy esperada”, que afronta con especial ilusión. La directora destaca que en este proyecto se dan cita “la música clásica, los ritmos latinos y las fechas de Carnaval”, unas celebraciones que siente muy cercanas y convierten el concierto en “un cóctel perfecto para que sea verdaderamente inolvidable”.
No es habitual encontrar propuestas de este tipo, “donde grandes éxitos de la música clásica se presentan en un lenguaje poco habitual”. Rubio subraya que este programa es “una apuesta magnífica de la Sinfónica para estas fechas precarnavaleras”, convencida de que el público “terminará con el cuerpo y el espíritu más que preparados para el Carnaval”.
Con propuestas como Salsa sinfónica, la formación apuesta por la diversidad de formatos en su temporada de abono, incorporando programas que amplían la experiencia del concierto sinfónico y favorecen el acercamiento de nuevas audiencias.