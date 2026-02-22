La última lección del exjuez que conquistó la paz

Arturo Lodeiro se topó con la muerte cuando más le ilusionaba la vida. Hace un mes y con solo 34 años, su corazón se quebró en el momento en que su cabeza no paraba de fabricar sueños que cumplir a corto y medio plazo. Se fue mientras tejía una red para lanzar su gran proyecto: crear una “factoría de paz” que sofocara la “angustia humana de raíz”.
Hace poco más de un año, el juez Lodeiro colgaba la toga después de un lustro de carrera judicial que le llevó, en su última etapa, a ocupar el cargo de decano de los juzgados de Granadilla de Abona. Emprendía así un camino que calificó de “espectacular”. Reveló en este periódico que un sueño le hizo despertar. Ese clic apareció en forma de barca que naufragaba en su subconsciente. Había que saltar de ella y él lo hizo.
A la mañana siguiente, decidió dar un giro radical a su vida. Renunció a juzgar y firmar sentencias y comenzó a diseñar, desde el campo del coaching y la espiritualidad, un cuaderno de bitácora revolucionario para “aliviar el sufrimiento humano”. El “arquitecto de destinos” comenzaba así a trazar las primeras líneas de su innovador proyecto, que, junto a su experiencia y conocimientos, quiso volcar en su primer libro, This is Art (Esto es arte), un título con el que jugaba con el doble sentido de su apodo y que se disponía a publicar en Amazon.
“El libro es algo único, no sabría cómo calificarlo más allá de rock and roll espiritual, creo que no se ha escrito nada parecido, porque es una especie de conversación que mi alma tiene con cada lector. Es como si mi vida, con el sufrimiento que he experimentado y las lecciones que he aprendido, adquiriera todo el sentido al compartirla”, nos explicó.
Aclaró que con esta publicación aspiraba a “redefinir el éxito”, pero no como un resultado, sino como un proceso y una forma de vida. A través de experiencias vitales, Lodeiro dio forma a una obra distinta en contenido y en forma, en la que desnudaba su alma y ofrecería potentes recursos, además de herramientas de coaching, para entretener al lector y darle la posibilidad de transformarse. Tendía su mano y sugería saltar de la barca de la resignación, la disconformidad y las mentiras para vivir en tierra firme, desde la libertad, “con un tesoro que compartir”.
El libro que ultimaba, según reveló a DIARIO DE AVISOS, incluía numerosos ejemplos y metáforas para ayudar a digerir fácilmente los conceptos que planteaba para reorientar e incluso rehacer vidas. “Es como el cubo de Rubik: cuando piensas que lo tienes, te das cuenta de que solo has cuadrado una cara y no te sirve si lo quieres hacer entero; tienes que deshacerlo para armarlo completo. Ese es el juego y debes ser flexible”.
This is Art quería ser un bálsamo en tiempos de polarización social, aunque su autor sostenía que viajar a los límites es una forma de dirigirse al centro por el camino largo, porque “cuando sabes lo que no quieres, sabes lo que quieres” y “al final vemos lo que queremos ver”. Nos contó que, en cierta forma, el libro vendría a ser algo así: “Te lleva al extremo y luego te dice que hay un centro y que puedes valorarlo, como cuando Forrest Gump da la vuelta al mundo corriendo y, después de haber visto todas las opciones, dice: “Solo quiero volver donde empecé”.
En sus páginas defendía que el éxito se sustenta sobre los pilares de la humanidad, conciencia y amor y sugería descubrir el placer de crear, jugar y aprender, “porque la vida es arte y cada persona es una artista, por eso el libro es una llamada a recordar lo que realmente somos: artistas de la vida”.
Sostenía que cualquier persona puede alcanzar esa meta y vinculaba el aumento de los casos de depresión con la incapacidad de escuchar al guía interior que llevamos dentro y que él definía como “esa voz interna que te dice: ‘Eres un artista, pero no estás pintando o lo haces con brocha gorda cuando podrías estar creando tu Capilla Sixtina, o igual estás intentando hacer tu Capilla Sixtina cuando lo único que tienes que pintar son las vallas de tu jardín”.
A través de metáforas como esta, el exjuez subrayaba que muchos problemas actuales son indicativos de que no estamos percibiendo el arte, sea en la disciplina que sea, desde la música al deporte, desde la política al periodismo: “Cuando escuchas tu voz interior desaparece la depresión y aparece el arte”.
Basado en una “honestidad radical”, la publicación pretendía invitar al lector a dejarse guiar hacia una llamada interna, el gran mensaje del libro. “Hay que confiar en la voz interior; cuando la sigues no puedes fallar, ya has acertado”.
La escritura de This is Art aportó a Arturo Lodeiro “permiso para ser, coraje para saltar y paz para volar”, como reconocía en sus últimas páginas, tres fotogramas del último tramo de su vida que ansiaba generar también entre sus lectores. Fue la última lección del exjuez afable antes de cuadrar el color definitivo de su cubo de Rubik. Y, sin saberlo, dejó escrita en su obra, camino de la imprenta, su despedida: “Nos vemos al otro lado, navegante”.