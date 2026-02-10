La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar una deuda superior a 16.000 euros en Tenerife

Un vecino de Tenerife, ha logrado poner fin a una espiral de deudas que, debido a dificultades económicas y personales, superó los 16.000 euros. Ahora, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y al apoyo de Canarias Sin Deuda, puede comenzar una nueva etapa con total tranquilidad.
Debido a imprevistos económicos y personales, Jahniel Ortega se vió obligado a recurrir a créditos de forma repentina. Con el paso del tiempo, la acumulación de intereses excedió su capacidad para afrontar el pago, creando una deuda insostenible. A pesar de sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones financieras, su desconocimiento de temas financieros, le llevó a una espiral de deuda que acabó en una situación de insolvencia.
El abogado de Canarias Sin Deuda, Samuel Diaz, explica que “muchas de las personas que recurren a la Ley de la Segunda Oportunidad se han visto entrampadas por recurrir a préstamos rápidos y productos financieros sin conocer sus altos intereses y las consecuencias de no poder hacerlos frente”. Y añade que “en este caso, nuestro cliente había actuado de buena fe e intentado salir adelante buscando soluciones pero, lejos de reducir su deuda, ésta fue en aumento”.
