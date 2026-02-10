branded content

La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar una deuda superior a 16.000 euros en Tenerife

Un vecino de Santa Cruz de Tenerife logra superar una situación de insolvencia económica gracias a la orientación financiera de Canarias Sin Deuda
La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar una deuda superior a 16.000 euros en Tenerife
Jahniel Ortega con su asesora de Canarias Sin Deuda
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un vecino de Tenerife, ha logrado poner fin a una espiral de deudas que, debido a dificultades económicas y personales, superó los 16.000 euros. Ahora, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y al apoyo de Canarias Sin Deuda, puede comenzar una nueva etapa con total tranquilidad.

Debido a imprevistos económicos y personales, Jahniel Ortega se vió obligado a recurrir a créditos de forma repentina. Con el paso del tiempo, la acumulación de intereses excedió su capacidad para afrontar el pago, creando una deuda insostenible. A pesar de sus esfuerzos por cumplir con sus obligaciones financieras, su desconocimiento de temas financieros, le llevó a una espiral de deuda que acabó en una situación de insolvencia. 

  1. La Ley de Segunda Oportunidad libera de 80.000 euros de deuda a un vecino de La LagunaLa Ley de Segunda Oportunidad libera de 80.000 euros de deuda a un vecino de La Laguna

El abogado de Canarias Sin Deuda, Samuel Diaz, explica que “muchas de las personas que recurren a la Ley de la Segunda Oportunidad se han visto entrampadas por recurrir a préstamos rápidos y productos financieros sin conocer sus altos intereses y las consecuencias de no poder hacerlos frente”. Y añade que “en este caso, nuestro cliente había actuado de buena fe e intentado salir adelante buscando soluciones pero, lejos de reducir su deuda, ésta fue en aumento”.  

Sobre Sin Deuda Group

Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.

Desde su creación e inicio de actividad en Canarias, a través de Canarias Sin Deuda, ha conseguido la cancelación de más de 95 millones de euros a nivel nacional. Con un equipo de profesionales especializado en este procedimiento legal continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas