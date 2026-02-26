Lionel Morales abre “Tras la Meta”, la nueva docuserie de HiperDino

l deporte de alto nivel tiene una cosa curiosa: desde fuera lo vemos como medallas, cronos y podios. Pero por dentro, lo que manda muchas veces es lo básico. Dormir. Comer bien. Mantener la cabeza en su sitio cuando el cuerpo no quiere. Y ahí es donde entra “Tras la Meta”, la nueva docuserie de HiperDino, que arranca febrero reforzando su apuesta por el deporte y los hábitos saludables.
La serie se estrena el sábado 7 de febrero en la Televisión Autonómica Canaria, con acceso también en canales sociales de la marca (incluido YouTube). Serán cinco capítulos de unos ocho minutos y cinco protagonistas con acento canario: Liliana Fernández, Lionel Morales, Liam Dunkerbeck, Noelia Ramos y Luis Díaz.
Lionel, el triatleta que no negocia con la actitud
Este primer episodio está dedicado a Lionel Morales, triatleta paralímpico y referente del deporte en Canarias. Aquí la cámara no busca el “momentazo” épico (que también lo hay), sino algo más útil: cómo se construye una rutina que te sostenga cuando toca entrenar, competir y, a la vez, vivir.
Morales hace un repaso por su trayectoria y deja una idea que suena muy simple, pero no lo es: una alimentación saludable no es solo “comer limpio”, es sentirte mejor para rendir… y para llegar al final del día con energía. Vamos, que el episodio conecta el alto nivel con lo que cualquiera entiende: si comes bien, tu cuerpo lo nota. Y tu cabeza, también.
Reconocimiento y resultados: una carrera con peso propio
En 2024, Lionel fue distinguido por el Gobierno de Canarias con el Premio al Deporte Canario por su trayectoria en el deporte adaptado o inclusivo.
Su currículum incluye el salto a la élite internacional, podios, títulos nacionales y la experiencia olímpica en Río 2016, donde consiguió diploma.
Y el capítulo lo deja caer sin dramatismos: lo importante no es solo lo que ha ganado, sino cómo lo ha sostenido en el tiempo. Con trabajo, con disciplina… y con esa frase que funciona casi como brújula: “esto es muy bonito, son dos días contados y hay que disfrutarla”.