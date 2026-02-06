Lo nuevo de Salvador Calvo e Isabel Coixet, en cartelera

El mes de febrero arranca en los cines con un menú repleto de adrenalina y la emoción con La fiera; el toque más íntimo y sensible de Tres adioses, lo nuevo de Isabel Coixet; la acción y fantasía de Hellboy: El hombre retorcido; el terror salvaje de Primate, y la animación de Evolution y Xana y el secreto del tiempo, entre otras propuestas.
El cine español llega con fuerza esta semana con La fiera, la nueva película del ganador del Goya Salvador Calvo, quien rodó en Canarias su primer largometraje, 1898: Los últimos de Filipinas. Protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, está inspirada en hechos reales y narra la pasión y la temeridad de los pioneros del salto base con traje de alas en nuestro país, entre los que se encuentran los nombres de Álvaro Bultó, fallecido en 2013; Darío Barrio, quien sufrió un accidente mortal en 2014; Carlos Suárez, quien moría el año pasado precisamente en el rodaje de esta película, o Armando del Rey, el único superviviente del grupo.
También se estrena Tres adioses, la nueva película de Isabel Coixet, una coproducción hispano-italiana basada en la novela Tres cuencos de la escritora y activista Michela Murgia. Protagonizada por Alba Rohrwacher y Elio Germano, ofrece una carta de amor a la vida alrededor de los momentos que cambian el rumbo de nuestra existencia.
Cine fantástico y de terror
Además, con un importante retraso respecto a su lanzamiento internacional, llega a los cines españoles Hellboy: El hombre retorcido, la esperada cuarta entrega del mítico demonio rojo creado por Mike Mignola. Esta vez dirigida por Brian Taylor, la película se ambienta en los años 50 y presenta al actor Jack Kesy como el nuevo Hellboy, acompañado por un reparto internacional. En esta historia, el héroe y una agente novata de la AIDP (Agencia de Investigación y Defensa Paranormal) se enfrentan a un oscuro misterio en una comunidad rural dominada por brujas y por el temible Hombre Retorcido.
Y habrá más terror, en este caso de la mano de Primate, el nuevo y brutal trabajo del británico Johannes Roberts, responsable de títulos como A 47 metros o Los extraños: Cacería nocturna. Escrita junto al guionista español Ernest Riera, la película combina espíritu de serie B y estética cuidada, con efectos prácticos y animatrónicos. En ella, unas idílicas vacaciones en el trópico se transforman en una sangrienta pesadilla de supervivencia cuando un grupo de amigos se enfrenta a un reencuentro familiar tan salvaje como inesperado.
Cine de animación
Para toda la familia, Evolution aterriza en cines con una divertida propuesta de animación dirigida por Julio Soto Gúrpide y Zayra Muñoz Domínguez. Esta comedia plantea, con humor y aventura, qué pasaría si los animales fueran más humanos y los humanos, más animales. Cuando una sustancia extraterrestre fusiona el ADN de Zoe con el de sus peculiares mascotas, comienza una disparatada misión para salvar el mundo donde todo se mezcla y nada vuelve a ser igual. Además, se estrena Xana y el secreto del tiempo, una ambiciosa animación china ambientada en la década de los 30 del siglo pasado, que sigue a Qian Xiao, una chica de un humilde pueblo pesquero. La joven encuentra un misterioso dispositivo con poderes que atraerá la atención de una poderosa organización decidida a darle caza.
Otros estrenos
La tarta del presidente, ópera prima del guionista y director iraquí Hasan Hadi, se puede ya ver en cines tras su reconocido paso por Cannes 2025, con la Cámara de Oro al mejor debut y el Premio del Público en la Quincena de Cineastas. En esta emotiva historia que tiene lugar en el Irak de los 90, la pequeña Lamia emprende una odisea por Bagdad con su amigo Saeed y su gallo Hindi con el fin de conseguir ingredientes para el pastel de cumpleaños de Saddam Hussein.
Finalmente, Stray Kids: The dominATE Experience se presenta en pantalla grande para ofrecer a sus seguidores disfrutar desde las butacas de un épico filme-concierto con las mejores imágenes de una actuación en vivo de la banda de K-pop, material exclusivo detrás de cámaras y entrevistas con sus miembros.