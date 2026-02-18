Susto en Garachico: logran localizar a un niño de 7 años que se había perdido en Arenas Negras

Un importante despliegue de seguridad en el municipio de Garachico ha finalizado con éxito tras el hallazgo de un menor de 7 años que se encontraba desaparecido.
El niño, de nacionalidad belga, se había extraviado en las inmediaciones del área recreativa de Arenas Negras, provocando una rápida movilización de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad locales.
Un descuido en el área recreativa de Garachico
Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta sobre la desaparición del pequeño. Según los datos recabados, el menor se encontraba con sus padres en la zona de las cumbres de la Villa y Puerto.
En un momento de descuido, mientras los progenitores se hallaban junto a su vehículo, el niño se desorientó y comenzó a caminar cuesta abajo sin que nadie pudiera percatarse de su ausencia de forma inmediata.
El descenso hacia La Montañeta
El menor logró descender por diversos senderos de la zona boscosa hasta alcanzar el núcleo poblacional de La Montañeta. A pesar de la complejidad del terreno y su corta edad, el niño continuó su marcha hasta que su presencia llamó la atención de los residentes del lugar.
Fue en ese punto donde la colaboración ciudadana resultó determinante para garantizar la integridad del pequeño. Varios vecinos, al observar al niño caminando en solitario y con signos evidentes de desorientación, actuaron con prudencia.
Los testigos decidieron retenerlo de manera calmada y mantenerlo bajo custodia y compañía hasta la llegada de las patrullas policiales que ya peinaban la zona.
Coordinación de los equipos de emergencia
De forma paralela al hallazgo vecinal, un amplio dispositivo compuesto por la Policía Local de Garachico, efectivos de Medio Ambiente y personal de seguridad ya rastreaba los alrededores tras el aviso inicial del 112.
La rápida comunicación entre los ciudadanos y el centro de mando permitió confirmar que el menor se encontraba a salvo. Una vez identificado, el niño fue trasladado para reencontrarse con sus padres.
Fuentes oficiales confirman que el pequeño se encuentra en buen estado de salud y que el incidente, afortunadamente, quedó en un susto gracias a la celeridad del operativo y la solidaridad de los habitantes de La Montañeta.