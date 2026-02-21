Marco Carola regresa para reinar en Mappa

Mappa Festival regresa el 3 de abril, coincidiendo con la festividad del Viernes Santo. Lo hace con su formato 360, inmersivo, que lo ha convertido en una de las propuestas más celebradas por los seguidores de la música electrónica. Esta nueva cita, de la que se espera que vuelva a vender todas las entradas, regresa a su escenario habitual, el anfiteatro del Siam Park, en el municipio de Adeje.
Mappa acaba de anunciar la presencia de Marco Carola, junto a Franky Rizardo y Fleur Shore, los tres primeros avances para un cartel que vuelve a situar a Tenerife “en la cúspide de la escena de la música electrónica internacional”, subrayan desde la organización.
Marco Carola (Nápoles, 1975) es uno de los nombres más influyentes del techno y el tech house europeos de las últimas tres décadas. Creció en el sur de Italia, en un entorno marcado por la efervescencia cultural napolitana, y comenzó a interesarse por la música electrónica a finales de los años 80
NARRATIVA PROGRESIVA
En la segunda mitad de los 90 consolidó su perfil como productor con lanzamientos en vinilo que circularon con fuerza en la escena internacional. Su estilo, caracterizado por líneas de bajo profundas, percusión precisa y una narrativa progresiva en cabina, le permitió posicionarse como uno de los principales exponentes del techno italiano en el circuito global.
Con el cambio de década, Carola amplió su alcance internacional con residencias y actuaciones en los principales clubes y festivales del mundo. Su proyecto Music On, convertido en marca y concepto de fiesta itinerante, alcanzó especial notoriedad en Pacha Ibiza, donde mantuvo una residencia que reforzó su vínculo con la isla y con la escena tech house más sofisticada. A partir de entonces, su agenda incluyó citas de referencia como Tomorrowland y Ultra Music Festival, consolidando una proyección global y convirtiéndose en figura clave del movimiento.
Franky Rizardo es un dj y productor neerlandés que ha logrado un nombre en la escena house y tech house internacional gracias a un sonido enérgico, con grooves marcados y una clara orientación a la pista de baile; fundador del sello LTF Records, ha publicado música en algunos de los sellos más influyentes del circuito y es habitual en cabinas y festivales de referencia en Europa y América.
Fleur Shore es una dj y productora británica que ha experimentado un ascenso notable en los últimos años dentro del tech house, destacando por producciones de bajo potente y vocales pegadizas que han recibido el respaldo de figuras clave del sector, así como por actuaciones en clubes y celebraciones internacionales, donde ha afianzado una identidad sonora fresca y contundente.