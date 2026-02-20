Marta Moore participa en dos exposiciones del Madrid Design Festival 2026

La artista multidisciplinar Marta Moore participa en el Madrid Design Festival 2026, uno de los encuentros más relevantes del diseño contemporáneo en Europa, que se celebra desde el pasado 6 de febrero y concluye el 8 de marzo. La creadora nacida en Sevilla y afincada en Tenerife participa en dos exposiciones.
Por un lado, sus obras forman parte de la propuesta expositiva Vasijas Tejidas, comisariada por Marta Valea, directora de Caotics, en la flagship de Gandía Blasco en Madrid. En esta muestra aborda su investigación sobre la vasija como cuerpo simbólico: vasijas elaboradas con textiles reciclados de Gan-rugs y tejidas con hilo de oro fino que redefinen la vasija como memoria, identidad y territorio.
Asimismo, forma parte del proyecto Coalescencia en el espacio ACdO, una propuesta que reflexiona sobre los procesos de encuentro y transformación en el diseño actual: un diálogo con mujeres del Renacimiento, y algún hombre deconstruido. En esta ocasión elabora sus piezas con el tradicional barro canario y con hilo de oro fino.
En el marco del festival, Marta Moore dirige además la mesa redonda Del objeto al espacio en el espacio Clara del Río, generando un diálogo sobre la expansión del objeto artístico hacia dimensiones arquitectónicas, simbólicas y sociales.
A esta cita en el Madrid Design Festival hay que añadir el reciente reconocimiento literario obtenido por la artista con su relato La habitación del matrimonio Arnolfini, que ha sido galardonado con el premio de narrativa breve de la revista Manera. El texto revisita desde la ficción la atmósfera simbólica del célebre retrato flamenco, poniendo de manifiesto la coherencia entre su investigación teórica, plástica y su escritura.
En abril, la creadora e investigadora expondrá junto a sus compañeros de SACo (Sociedad Española de Artesanía Contemporánea) en Antibes, Francia, ampliando la presencia de la creación surgida en las Islas en circuitos europeos.
Marta Moore concibe el objeto y lo textil como lenguajes de pensamiento, sostenidos por una base de alta artesanía. Su trabajo dialoga con el Renacimiento desde su mirada de mujer contemporánea, en el que materia, símbolo y memoria se entrelazan como hebras de una misma narrativa.
Ha recibido premios nacionales e internacionales y ha mostrado su trabajo en contextos como la Biennale Révélation de París, el Palazzo Litta durante la Milan Design Week o el propio Madrid Design Festival.