El hombre que mató a su hijo con un machete en Arona no tenía antecedentes ni denuncias por maltrato

Las primeras investigaciones sobre el crimen ocurrido durante esta madrugada en Cabo Blanco, Arona, ha confirmado que el hombre que presuntamente asesinó a su hijo de 10 años con un machete y agredió gravemente a la madre del niño, no tenía antecedentes penales ni constaban denuncias previas por violencia de género.
Según han trasladado fuentes de la Guardia Civil, la mujer de 34 años, nunca había denunciado a su pareja, un hombre de 35 años que presuntamente acabó con la vida del menor en el interior de la vivienda familiar y dejó a la madre gravemente herida. La mujer permanece ingresada en estado crítico en un centro hospitalario de la Isla.
El aviso fue recibido a las 01.00 horas de este viernes a través de la sala operativa 092 de la Policía Local de Arona, alertando de una posible agresión grave en una vivienda situada en el Paseo Santa Eulalia.
A su llegada, los agentes localizaron a varios vecinos en el exterior del inmueble que advertían de un episodio violento en el interior. En ese momento, un varón salió del edificio portando un machete y se dirigió hacia los efectivos, llegando a herir a uno de ellos.
Cuando la Guardia Civil accedió al lugar, se encontraron con el presunto agresor esgrimiendo el machete en mano. Uno de los agentes le dio el alto y le instó a que depusiera su actitud, pero el hombre se abalanzó sobre él, causándole una herida en el brazo con el machete. Ante el ataque, el agente hizo uso de su arma reglamentaria y el agresor fue abatido por disparos, falleciendo en el acto.
El menor fue hallado sin vida en el interior de la vivienda, mientras que su madre presentaba heridas de gravedad y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital.
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias han confirmado que no existían medidas cautelares en vigor ni denuncias previas relacionadas con violencia de género sobre el autor de los hechos. Asimismo, han señalado que el niño ya había fallecido cuando los agentes lograron entrar en la vivienda.
De hecho, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la abuela y tío del menor habían estado en el domicilio horas antes, en la noche del jueves, sin detectar ningún conflicto ni situación anómala que hiciera prever el desenlace ocurrido durante la madrugada.
El agente de la Guardia Civil herido durante la intervención ha sido trasladado a un centro hospitalario, donde ha sido intervenido quirúrgicamente. Su vida no corre peligro.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Arona ha abierto diligencias para investigar las circunstancias en las que se produjo la muerte del presunto agresor y determinar si la actuación policial se ajustó a los protocolos establecidos.
Los indicios recabados hasta el momento apuntan a que podría tratarse de un caso de violencia vicaria, una forma de violencia machista en la que el agresor ejerce daño sobre los hijos con el objetivo de causar el mayor sufrimiento posible a la mujer.
Las víctimas de violencia machista y su entorno pueden solicitar ayuda las 24 horas del día a través del teléfono 016, el correo 016-online@igualdad.gob.es o el WhatsApp 600 000 016. En caso de emergencia, se debe llamar al 112.