Míriam Reyes y Renzzo el Selector estrenan el tema ‘Romance de carnaval’

Míriam Reyes estrena nueva canción junto a Renzzo el Selector. Romance de carnaval es el título que recibe el tema, definido como un merengue con aires noventeros, cuya producción corre a cargo de Renzzo el Selector, quien se estrena en esta faceta y, a su vez, con esta composición da el pistoletazo de salida a su próximo EP, que llevará por nombre Metamorfosis.
La cantante tinerfeña, toda una habitual en el mundo carnavalero, y con varias canciones en su haber dedicadas a estas fiestas, describe Romance de carnaval como una forma de recordatorio de lo que ocurre en las noches de celebración, en las que la verbena, las copas de más y la locura hacen aparición. Amores que aparecen y desaparecen esa noche…
Musicalmente se hace referencia al estilo de formaciones y artistas como Los Melódicos, Las chicas del can y Diveana. Míriam Reyes defiende así un género del que es buena conocedora, dada su experiencia sobre el escenario acompañada de orquestas canarias.
Al estreno se incorpora el trend de baile que Renzzo el Selector y Míriam Reyes han creado, para difundir la canción a través de las redes sociales. De forma simultánea, Reyes estrena una versión de Con la mano arriba, su primera canción de carnaval, que cumple 12 años. Esta vez la presenta en versión merengue junto al productor venezolano Bliachas Pro.