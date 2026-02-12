Muere a los 92 años el escritor Cees Nooteboom

El novelista, poeta y ensayista neerlandés Cees Nooteboom (La Haya, 1933), uno de los autores más importantes de la literatura europea de la posguerra y muy vinculado a España, falleció ayer a los 92 años, según informó su editorial, De Bezige Bij. Nooteboom es uno de los escritores neerlandeses más traducidos y leídos de la posguerra fuera de su país, especialmente en Alemania. Su obra, que combina novela, poesía, ensayo y literatura de viajes, gira en torno a temas como el paso del tiempo, la memoria, la identidad y la historia de Europa, inspirado e influenciado por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias.
LA GUERRA
Precisamente, la muerte de su padre en 1945, durante un bombardeo en la ciudad neerlandesa de La Haya al final de la Segunda Guerra Mundial, marcó su infancia y dejó una huella visible en su literatura.
Debutó en 1955 con la novela Felipe y los otros, que narra las andanzas de su protagonista por Europa en busca de un amor. Por ella obtuvo el Premio Anne Frank en 1957, aunque el reconocimiento internacional le llegó en 1980 con Rituales, una de sus novelas más conocidas, que fue editada en más de 10 idiomas y luego llevada al cine. En 1991 publicó La historia siguiente, que también se convirtió en un éxito de ventas en Alemania y consolidó su prestigio fuera de Países Bajos.
La relación de Cees Nooteboom con España fue constante durante más de seis décadas y desde los años 60 pasó largas temporadas en Menorca, donde tenía una casa y donde escribió buena parte de su producción literaria. Pero España no fue solo un lugar de residencia, sino también una fuente de inspiración, como muestra en su obra El desvío a Santiago (1992), fruto de sus viajes por el Camino de Santiago y considerado uno de los mejores libros de viajes.
En el año 2000 recibió el Premio Grupo Compostela, con sede en Santiago de Compostela y otorgado por más de 60 universidades de todo el mundo y la Xunta de Galicia.
RECONOCIMIENTO
Nooteboom recibió condecoraciones en Países Bajos, pero también importantes reconocimientos en Francia, Alemania, Chile y España, como el Premio P.C. Hooft en 2004, el galardón literario neerlandés más importante, y el Formentor de las Letras en 2020, que reconoció el conjunto de su trayectoria.