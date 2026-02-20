La Guardia Civil difunde la última imagen de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma

La Guardia Civil ha divulgado unas imágenes de Airam, el joven de 20 años con autismo desaparecido desde el lunes 16 de febrero, en el momento en el que se apea de una guagua en Santa Cruz de La Palma y que corresponden al día en el que se le perdió la pista.
En esas imágenes se ve cómo va hacia la salida de la guagua en la rotonda de entrada de la capital palmera para a continuación, según añade la Guardia Civil, dirigirse a la Calle Real.
En ese momento vestía un pantalón vaquero azul y camisa de manga larga color morado, con mochila negra.
La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto se ponga en contacto con el 062 o el 922.437.650.
Entretanto, los familiares de Airam han solicitado que cualquier dato se comunique exclusivamente al Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), con el fin de ordenar los recursos del dispositivo de búsqueda desplegado en la isla.
Desde que se denunciara su desaparición se trabaja en la búsqueda de Airam con dispositivos terrestres y medios aéreos desde la zona de El Pocito, en Villa de Mazo, hasta el Barranco Seco, en el límite norte de Santa Cruz de La Palma.
La última localización del joven se produjo el lunes, coincidiendo con la celebración de Los Indianos, una jornada de gran afluencia de público en la capital palmera, lo que, según la familia, añade complejidad a las labores de búsqueda.
En principio se descarta que Airam haya podido salir de la isla, ya que no constan movimientos en su tarjeta bancaria ni indicios que apunten a un desplazamiento fuera de La Palma.
La madre del joven, Mercedes Afonso, ha explicado que su hijo podría estar atravesando un “colapso de autismo”, un proceso que, según ha indicado y que cuenta con el respaldo de su psicóloga clínica especialista en autismo, puede comenzar con un estado de alteración y derivar posteriormente en la necesidad de aislarse y esconderse por miedo o desconfianza.
Según ha relatado, Airam vivió una experiencia traumática hace seis meses y la familia cree que un hecho ocurrido el lunes pudo reactivar ese episodio.