Otro éxito de Dormitorum y AtlánticoTV

Sara Lómore, representante de Dormitorum y Atlántico Televisión, conquistó en la noche del viernes el título de primera dama de honor de la Reina del Carnaval de Las Palmas 2026 con la fantasía Libertad para elegir tu destino, diseñada por Masbec Creaciones.
De esta forma, la popular firma tinerfeña de colchones y el Grupo Plató del Atlántico, al que pertenece DIARIO DE AVISOS, se apuntan un histórico doblete regional, pues suman a este éxito la segunda dama de honor conseguida en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de este año, con Ceci Wallace y el diseño de Sedomir Rodríguez de la Sierra Sueños de Cristal.
El cetro de reina del Carnaval de Las Palmas fue para Carla Benítez con el majestuoso diseño Historia, obra de Kevin Rodríguez.