Guía de conciertos y actuaciones del sábado de Carnaval: los horarios para no perderte nada en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir una de sus jornadas más intensas y multitudinarias. Este sábado, 14 de febrero, la capital tinerfeña se transforma en un gigantesco escenario al aire libre para celebrar la segunda gran noche del Carnaval en la calle.
Desde la tradición de las rondallas hasta el frenesí de las orquestas y el espectáculo de las comparsas, la ciudad ofrece una programación ininterrumpida que comenzará por la tarde y se prolongará hasta el amanecer.
El “Sambódromo” de Anaga: Ritmo y Armonía
Uno de los platos fuertes de la jornada tendrá lugar en la avenida de Francisco La Roche. A partir de las 21:00 horas, el litoral capitalino vibrará con el concurso de Ritmo y Armonía, donde las comparsas del Carnaval demostrarán su potencia coreográfica y musical en un desfile lleno de color y luz.
Al finalizar el certamen, sobre la medianoche, el escenario de Anaga dará un giro radical para recibir a Ray Castellano. El reconocido DJ y productor será el encargado de mantener la energía en lo más alto con una sesión que se extenderá hasta las 06:00 horas, convirtiendo la zona en el epicentro del baile juvenil.
Plaza de La Candelaria: Murgas y Orquestas
El escenario de la Plaza de La Candelaria será el punto de encuentro para los amantes del género crítico y los bailes tradicionales. La actividad arrancará a las 17:30 horas con la actuación de Mamelones, galardonados con el primer premio de interpretación en el concurso de murgas infantiles. Tras ellos, las murgas adultas finalistas de esta edición tomarán el testigo para repasar sus mejores letras hasta las 22:00 horas.
La noche de baile en este enclave comenzará a las 23:30 horas con la Maquinaria Band, seguida por la Orquesta Acapulco a la 01:30 horas. El cierre de este escenario correrá a cargo de la Orquesta Revelación, que actuará a partir de las 03:45 horas.
Plaza del Príncipe: Tradición y Sabor Latino
Para quienes buscan un ambiente más tradicional, la Plaza del Príncipe será el escenario de las rondallas. Tras un pasacalle que se iniciará a las 17:00 horas, las agrupaciones líricas ofrecerán sus repertorios desde las 17:30 hasta las 21:30 horas.
Una vez finalizada la lírica, el sabor latino se apoderará de la plaza. La Maracaibo iniciará los bailes a las 23:30 horas, dando paso a Iván Cacú y su orquesta a la 01:45 horas. El broche final lo pondrá Latin Sound a partir de las 04:00 horas.
Calle La Noria y el Carnaval infantil
El entorno de la calle La Noria mantiene su compromiso con los más pequeños y el ambiente murguero. Entre las 17:30 y las 22:15 horas, el público podrá disfrutar de las actuaciones de diversas murgas infantiles, en una zona que destaca por su ambiente familiar y gastronómico. La jornada en este punto concluirá con los acordes de la Banda Unión y Amistad.
Se recomienda a los asistentes utilizar el transporte público y consultar la previsión meteorológica, ante la activación de avisos por viento, para disfrutar con seguridad de la noche más esperada del Carnaval tinerfeño.