Sábado de Carnaval en Canarias marcado por un cambio radical del tiempo: la previsión de la Aemet

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife afronta su segunda gran noche en la calle bajo una situación meteorológica complicada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en Canarias para este sábado, 14 de febrero, debido a la previsión de fuertes rachas de viento y fenómenos costeros adversos.
Esta situación ha obligado al Gobierno de Canarias a mantener activas las prealertas en todo el Archipiélago. Según los modelos meteorológicos, el viento del noreste se intensificará a lo largo de la jornada, pudiendo alcanzar los 80 kilómetros por hora (km/h) de forma generalizada, con picos aún más intensos en zonas altas.
Rachas extremas de hasta 90 km/h
La mayor preocupación se centra en las cumbres y vertientes orientadas al este y noroeste de las islas de mayor relieve. En Gran Canaria, zonas como la cuenca de Tejeda y Artenara podrían registrar ráfagas de hasta 90 km/h. Por su parte, en La Palma, el municipio de El Paso será uno de los puntos donde el viento sople con mayor violencia.
En Tenerife, la situación será especialmente sensible en el extremo noroeste y la vertiente sureste, afectando tanto a medianías como al litoral. En la capital, Santa Cruz de Tenerife, se espera que el viento sea moderado a fuerte, lo que podría condicionar el desarrollo de los actos del Carnaval y el uso de estructuras ligeras en los escenarios.
Olas de 4 metros y aviso por fenómenos costeros
El estado de la mar también sufrirá un empeoramiento significativo. Se espera mar de fondo del oeste o noroeste con olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura en algunas islas. La AEMET anuncia viento del nordeste de fuerza 4 a 6, arreciando localmente a fuerza 7, lo que provocará fuerte marejada o gruesa.
En las costas del suroeste de Tenerife y La Gomera, la situación será algo más aliviada con mar rizada, aunque se recomienda máxima precaución en todas las zonas de costa bajo aviso.
Previsión detallada por islas
- Tenerife: Cielos nubosos al norte con baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto, poco nuboso. Las temperaturas irán en descenso, con una máxima prevista de 21°C en la capital. El viento será fuerte en el sureste y noroeste.
- Gran Canaria: Nubosidad al norte con posibles lluvias ocasionales. Rachas muy fuertes de hasta 90 km/h en cumbres y vertientes expuestas.
- Lanzarote y Fuerteventura: Cielos despejados con intervalos de madrugada. El viento arreciará durante la segunda mitad del día, con rachas muy fuertes, especialmente en la península de Jandía.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: Nubosidad retenida en las vertientes norte y este. Se esperan rachas muy fuertes del nordeste durante todo el día, afectando especialmente a las zonas altas.
El descenso térmico será más acusado en las medianías y zonas de cumbre, por lo que se recomienda a los carnavaleros que tengan previsto disfrutar de la fiesta en la calle extremar las precauciones, especialmente ante el riesgo de caída de objetos por las fuertes rachas de viento.