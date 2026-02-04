El 112 da la última hora de la búsqueda del parapentista desaparecido en Tenerife

El dispositivo desplegado este miércoles en la costa de Puerto de la Cruz tras la caída al mar de un parapentista se ha reanudado esta tarde con la vuelta de los recursos aéreos que ya desde por la mañana peinaron el litoral portuense, según informa el 112.
El incidente se ha producido en las inmediaciones de la zona de la explanada del muelle, lo que ha generado una gran expectación y preocupación entre los vecinos y visitantes que se encontraban en el lugar en este amplio aparcamiento de la ciudad.
Además del recurso aéreo, el dispositivo de búsqueda ha contado con la presencia de efectivos de Bomberos de Tenerife, agentes de la Policía Nacional y Local, así como personal sanitario del SUC y de Cruz Roja.
Búsqueda del parapentista accidentado
La búsqueda se ha centrado específicamente en el área marítima frente al núcleo urbano, donde el mal estado del mar marca el ritmo de las operaciones.
La incertidumbre sobre el paradero exacto del parapentista accidentado es total en estos momentos. “No saben exactamente dónde está; no tiene buena pinta esto”, asegura un testigo directo de los hechos a DIARIO DE AVISOS.