3.300 sismos en ocho días: el Pevolca actualiza la información sobre los últimos enjambres en Tenerife

El comité científico del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias) ha constatado la detección de cuatro enjambres sísmicos en los últimos ocho días en Tenerife, dentro de la actividad volcánica anómala que se viene registrando en la Isla desde 2016.
Según han señalado este viernes tras su reunión, estos eventos se han localizado en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, a una profundidad de entre 7 y 9 kilómetros, y se corresponden con señales de baja frecuencia asociadas habitualmente al movimiento de fluidos en el subsuelo. En total, en estos cuatro enjambres se han contabilizado al menos 3.300 sismos de muy baja intensidad, que no han sido sentidos por la población.
El comité científico subraya que, a fecha de hoy, estos eventos no implican un incremento de la probabilidad de una erupción volcánica a corto ni a medio plazo en Tenerife, aunque advierte de que la actividad volcánica anómala detectada desde 2016 continúa en aumento.
Emisiones de gases más altas en Tenerife
Esta evolución coincide con el último parte volcanológico semanal GUAYOTA–Canarias, difundido por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), que sitúa actualmente a Tenerife como la isla del Archipiélago con los valores relativamente más elevados de emisión difusa de gases volcánicos.
Estos niveles se enmarcan en un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal, detectado desde 2016, que continúa siendo objeto de seguimiento científico. No obstante, el semáforo volcánico de Tenerife permanece en nivel verde, lo que permite el desarrollo de la actividad cotidiana con normalidad.
Asimismo, el coordinador científico de Involcan, Nemesio Pérez, ha reiterado que “nadie ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que estemos en un proceso de intrusión magmática en el Teide”.
Sin relación con el terremoto sentido este jueves
En este contexto, el comité científico del Pevolca también ha aclarado que el terremoto de magnitud 4,1 registrado este jueves entre Tenerife y Gran Canaria, a la altura del denominado volcán submarino de Enmedio, no parece guardar una relación directa con la actividad volcánica actual en Tenerife.