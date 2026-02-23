El Premio Pulitzer, Nathan Thrall, acerca la realidad palestina a Tenerife Noir

La programación de Tenerife Noir suma otro encuentro de alta trascendencia periodística y literaria de la mano del Premio Pulitzer (2024), Nathan Thrall, que estará el próximo 11 de marzo en Salón de Actos del Espacio Cultural CajaCanarias a partir de las 19.00 horas, en la que será su primera visita a Canarias. Las entradas se podrán adquirir en el siguiente enlace. La sesión contará con traducción simultánea.
Bajo el título: ‘Palestina hoy,’ el profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna, José Abu-Tarbush Quevedo, conducirá un espacio de reflexión y diálogo en torno a la realidad del pueblo palestino a través del trabajo periodístico de Thrall. La conversación, guiada por el experto Abu-Tarbush, profundizará en la llamada ‘cuestión palestina’: tensiones políticas, historia y, sobre todo, la actualidad que se vive a día de hoy en una tierra convulsa, incorporando la dimensión narrativa y literaria. En este marco, la obra ‘Un día en la vida de Abed Salama:anatomía de una tragedia en Jerusalén’, encaja a la perfección en el género noir ofreciendo una visión histórica y desgarradora que continúa siendo noticia a día de hoy.
Periodista de formación ha publicado artículos y reportajes en medios como The New York Times Magazine, The Guardian o The New York Review of Books, traducidos a más de una docena de lenguas. Thrall, que también ha sido profesor en el Bard College y es autor del ensayo ‘The Only Language They Understand: Forcing Compromise in Israel and Palestine’ (Metropolitan Books, 2017), ha formado parte durante una década del International Crisis Group, una de las organizaciones más influyentes en análisis de conflictos, como analista jefe del Programa para Oriente Medio y el Norte de África. Sus escritos han sido citados también en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como en informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
‘Un día en la vida de Abed Salama’ narra la búsqueda desesperada de un padre palestino de su hijo de cinco años, Milad. Una historia que, basada en hechos reales, cuenta una verdad diaria a la que se enfrentan en muchas ocasiones las personas que viven en Palestina: trámites burocráticos interminables o las restricciones impuestas por el ejército israelí, trabas que, en este caso, solo sirven para separar a un padre de su hijo.
La participación de Nathan Thrall consolida a Tenerife Noir como un espacio de diálogo internacional donde la literatura y el periodismo se convierten en herramientas para comprender los conflictos contemporáneos. Su presencia amplía el alcance del festival más allá del género, situándose en el centro del debate cultural y político actual.
Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal
La undécima edición del Tenerife Noir despierta el pensamiento crítico entendiendo el género como un movimiento transversal en sus múltiples facetas capaz de trascender más allá de la literatura para ser fuente de inspiración para diferentes disciplinas.
Este año está marcado por un doble aniversario que refuerza este enfoque, los 40 años de Watchmen, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins y de Shadow: Blood & Judgment, la miniserie de Howard Chaykin. Creaciones que hacen de este género la herramienta perfecta para cuestionar el poder, la moral y el discurso social.
Tenerife Noir cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, así como con la colaboración de la Universidad de La Laguna, la Fundación CajaCanarias y la Fundación DISA. Además, la marca DS Automobiles participa como vehículo oficial del festival. Las bases serán de libre acceso a través de la web oficial del festival: información en www.tenerifenoir.com