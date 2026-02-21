Sin Nacho Gil, el CD Tenerife quiere despejar dudas en Espiñedo

Dos tropiezos consecutivos, en forma de empate y derrota, no han hecho saltar las alarmas en el conjunto blanquiazul, pero sí han puesto en alerta a jugadores, técnicos, directiva y aficionados chicharreros. Para superar este ‘minibache’, el CD Tenerife pretende derrotar esta tarde al Arenteiro en el modesto estadio Espiñedo, de Carballino (Orense). Lo intentará sin su mejor jugador. Nacho Gil verá el encuentro por la televisión debido a una lesión. Será la primera vez que Álvaro Cervera no disponga de su jugador más decisivo, alineado en todos los encentros ligueros disputados hasta ahora.
El valenciano sufrió una molestia en el abductor al término del último encuentro en casa frente al Racing de Ferrol, y ante la posibilidad de que pueda ir a más y convertirse en lesión, el técnico tinerfeño opta por reservarlos. “No parece mucho, pero no ha entrenado en toda la semana. Notó una molestias en el aductor. Se le hicieron unas pruebas y se vio algo por lo que preferimos que pare”, informó el entrenador, quien espera contar la siguiente jornada con Gil, autor de cuatro goles y seis asistencias, y advertido de suspensión tras acumular cuatro tarjetas amarillas en el campeonato liguero.
Tal es la importancia del concurso de Gil, que incluso el entrenador se plantea llevar a cabo un cambio de sistema. El cuerpo técnico valora dos opciones: elegir un futbolistas más o menos similar a Nacho, supuesto con el que ganaría enteros la participación de Noel López, o jugar con dos extremos y tres jugadores por dentro, por lo que podrían salir de inicio Marc Mateu o Jeremy Jorge.
Tampoco disputarán el encuentro el delantero Jesús de Miguel, ausente en las últimas jornadas por molestias musculares; el centrocampista Javi Pérez, quien ultima la recuperación de una lesión de larga duración; ni el extremo Iván Chapela, también en fase de puesta a punto tras llegar en el mercado de invierno procedente del Burgos, donde tuvo escaso protagonismo debido a una lesión.
Otro condicionante negativo será el mal estado en el que se encontrará el terreno de juego de Espiñedo, debido a las cuantiosas lluvias caídas en Galicia durante las últimas semanas. Esta circunstancia también podría hacer variar el plan de partido diseñado por Álvaro Cervera.
Delante estará el Arenteiro, entrenado por Jorge Cuesta y colocado en posiciones de descenso en la tabla clasificatoria del Grupo 1 de Primera RFEF. Los gallegos son decimoctavos con tan solo 24 puntos, aunque tan solo a cuatro de los puestos de salvación.
Los de O Carballiño vienen de caer en el duelo directo ante el Talavera (2-1), pero ahora se aferran a la fuerza de Espiñedo, donde hace dos semanas golearon al Avilés Industrial (6-3).
La jornada 25 en el Grupo 1 arrancó en la tarde de ayer con el duelo que midió en A Malata al Racing de Ferrol y al Celta Fortuna, duelo interesante para los intereses blanquiazules.
En el tiempo de prolongación, el filial vigués logró una agónica victoria (con doblete de Álvaro incluido), un triunfo que le permite colocarse a tan solo seis puntos de desventaja con respecto al equipo de Álvaro Cervera.