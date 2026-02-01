Raquel Lojendio y Chiky Martín interpretan el ‘Canto de dos mundos’ en el FIMC

Tras su participación en el concierto inaugural de homenaje a Manuel de Falla en Tenerife y Gran Canaria, protagonizado por la Orquesta y Coro de RTVE, en el que interpretó el rol principal en La vida breve, la soprano tinerfeña Raquel Lojendio recorre la próxima semana varias islas en una gira organizada también por el 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC). Lo hace acompañada de la pianista Chiky Martín, con un programa que constituye un viaje musical por las dos orillas atlánticas.
TRES PAÍSES
Con el título de Canto de dos mundos, recorrerán entre el 3 y el 7 de febrero escenarios de La Palma, La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura con música de España, Argentina y Brasil, a través de la obra de algunos de sus más destacados compositores: de Lorca a Villa-Lobos, pasando por Falla, Halffter, Guastavino, Ginastera, Lorenzo Fernández y Ovalle.
La gira comienza el martes en el Museo Benahoarita de Los Llanos de Aridane (La Palma) y continúa el miércoles en el Auditorio de La Gomera; el viernes, en el Teatro El Salinero (Lanzarote), y el sábado, en el Palacio de Formación y Congresos (Fuerteventura).
Lojendio viene a las Islas desde Madrid, donde encabeza Goyescas en el Teatro de La Zarzuela. “La primera parte estará compuesta de lo que es, para mí, lo más bonito del repertorio español, las canciones de Lorca, también Marinero en tierra, de Rodolfo Halffter, o las Siete canciones populares, de Falla. Y en la segunda pasaremos al repertorio sudamericano, con obras de Guastavino y Villalobos, entre otros”, detalla.
Las entradas están disponibles en la web www.festivaldecanarias.com y en las plataformas habituales de venta de estos escenarios, así como en sus taquillas, al precio de 25 euros.
De García Lorca se podrá escuchar Las morillas de Jaén, El café de Chinitas, Nana de Sevilla y Anda-Jaleo; de Falla, Siete canciones populares españolas, El paño moruno, Seguidilla murciana, Asturiana, Jota, Nana, Canción y Polo; de Halffter, Marinero en tierra, Casadita, Siempre que sueño las playas y Verano… gimiendo por ver el mar; y de Guastavino, Bonita rama de sauces, El Sampedrino, Se equivocó la paloma y Pampamapa.
El repertorio incluye también las piezas de Ginastera Triste, Zamba, Canción a la luna lunanca y Canción al árbol del olvido; de Lorenzo Fernández, Toada p’ra você; de Ovalle, Azulao y Modinha, y de Villa-Lobos, Lundú da Marqueza de Santos y Melodía sentimental.