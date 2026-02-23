Impulso del Ayuntamiento de La Laguna para recuperar el Jardín de los Aromas

El Ayuntamiento de La Laguna iniciará esta semana los trabajos previos para la recuperación del espacio verde que se denominaba Jardín de los Aromas y se situaba en el barrio de San Honorato – Los Molinos.
En concreto, desde el área de Obras indicaron que se comenzarán las excavaciones para determinar el espacio disponible y qué extensión podría tener este espacio ajardinado, entre otros trabajos.
Este espacio nació en el año 2018 a partir de un proyecto comunitario impulsado por el colectivo La Estación y la asociación vecinal del barrio, para reconvertir una zona abandonada en un pequeño jardín que fuese un punto de encuentro vecinal, para lo que hicieron jornadas de limpieza, pequeñas mejoras y se llegó a pintar un mural.
Sin embargo, con el paso del tiempo este espacio fue sufriendo un deterioro, a pesar de los esfuerzos de los vecinos para mantenerlo, por lo que han solicitado en varias ocasiones apoyo municipal al Ayuntamiento.
Ahora, desde el área municipal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, en colaboración con Parques y Jardines, informaron de que se han realizado diferentes catas sobre el terreno, evaluando y analizando el espacio disponible, ya que hay que asegurar que el proyecto es viable y que no afecta a las viviendas que se encuentran en la zona, que actualmente se encuentran al mismo nivel de calle que el antiguo Jardín de los Aromas.
Esta semana se iniciarán las excavaciones para determinar el espacio disponible y qué extensión podría tener este proyecto de espacio ajardinado. También se derribará un muro en la zona que está deteriorado y se sustituirá en el futuro por un cerramiento para la seguridad de los vecinos y usuarios de este enclave público.
El objetivo, indicaron, sería recuperar un gran espacio verde para todas las edades, equipado con bancos y otros elementos de uso público en este punto del municipio. De esta manera, se fomentarán los encuentros ciudadanos y el contacto de la población con la naturaleza, reabriendo un enclave que ahora mismo se encuentra cerrado al público y en estado de abandono.
El proyecto lo ejecutará el área de Obras con medios propios, aunque es probable que, en fases posteriores, se incorporen otras áreas a la iniciativa como Servicios Municipales, y los plazos se establecerán en función de los resultados de estas primeras catas que se van a realizar, según indicaron.
Unidas se puede
Ya en julio de 2024, Unidas se puede llevó al pleno municipal, atendiendo a una petición de la Asociación de Vecinos Los Molinos – San Honorato, la situación de deterioro de este espacio comunitario. Por lo que reivindicaron al Ayuntamiento que implementara un proyecto de mejora que incluyese no solo la rehabilitación del espacio, sino también la instalación de infraestructuras que asegurasen su mantenimiento y seguridad, según defendió el entonces concejal Rubens Ascanio.
En marzo del pasado año 2025, la también concejala de Unidas se puede Idaira Afonso presentó un ruego al pleno para que el Gobierno local aclarase a los vecinos cuál era la situación de este proyecto, que el partido propuso entre sus propuestas presentadas a los presupuestos de 2025.