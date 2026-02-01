10 reinitas optarán al primer cetro a soberanas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Recinto Ferial acogerá mañana, a las 18.30 horas, la Gala de Elección de la Reina Infantil del Carnaval, en la que diez candidatas optarán al primero de los cetros de las soberanas de las fiestas chicharreras, en un espectáculo de fantasía dirigido por Paula Álvarez.
El orden en el que desfilarán las reinitas será el siguiente: Sofía Campos, con la creación Burbujas de amor, de Sedormir Rodríguez de la Sierra, representando a Grupo Intesa. Le seguirá Micaela Díaz, con la fantasía Desde bien lejitos vengo, de Santi Castro, por clínicas Dr. Blas García. En tercer lugar, Ciara Luz Álvarez con No me cuentes pinochadas que llevo una ballena detrás, de J. J. Santana, representando a Multicentro Comercial El Trompo y Radio Marca Tenerife.
En cuarto puesto irá Yaxira González, con Firmamento, un diseño Noé González de la Rosa, representando a Valoriza. Le seguirá Leire Socas, ataviada con Mi destino se llama amistad, de David Afonso Darías, en representación de Podas Bello y Maquinarias Cohermo. La niña Ana Ferrera, con La hora del planeta, de Dani Mena, por Henry Cly Photographer, Grupo El Cine, Los Menceyes y Ferretería Miraes, irá en sexto lugar.
Daniela Barrera, con la fantasía Cuenta conmigo, de Alexis Santana, representando a la Asociación Carroza Carnavalera y Escuelas Infantiles El Creyón de Sofi será la séptima; tras ella irá Claudia Reyes, con La más bella de las princesas, de David Hernández, por el Ayuntamiento de Tacoronte.
Finalmente, desfilará Alysson Rodríguez, con Zapatera a sus zapatos, de Ángel Ramos, representando a Café-Bar Los Esperanceros y García & García y Lucía Álvarez, con Mensajera, de Jorán Torres, por E&M Gestoría Asesores, Sabores del Norte Canarias by Lis Peña y Caprican.