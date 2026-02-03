sucesos

Dramático rescate en el sur de Tenerife: logran reanimar a un hombre que entró en parada en el agua

El suceso se produjo en Playa Honda de Troya
Dramático rescate en el sur de Tenerife: logran reanimar a un hombre que entró en parada en el agua
Dramático rescate en el sur de Tenerife: logran reanimar a un hombre que entró en parada en el agua. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un surfista de 40 años ha sido trasladado en estado crítico este lunes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se encontraba en el agua en una playa del sur de Tenerife. La rápida intervención de socorristas, bañistas y personal sanitario permitió revertir la parada antes de su evacuación hospitalaria.

El suceso se produjo a las 13.21 horas en Playa Honda de Troya, en el municipio de Arona, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

  1. Un hombre, entre la vida y la muerte tras sufrir un ahogamiento en Canarias. 112 CanariasUn hombre, entre la vida y la muerte tras sufrir un ahogamiento en Canarias
  2. Rozando la tragedia en las costas de Canarias: una ola casi 'barre' a varios imprudentesRozando la tragedia en las costas de Canarias: una ola casi barre a varios turistas imprudentes

Reanimación en una playa de Tenerife y traslado urgente

La alerta llegó al 112 tras el rescate del surfista del agua en parada cardiorrespiratoria. Hasta la llegada de los servicios sanitarios, socorristas y varios bañistas iniciaron de inmediato maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La rápida actuación conjunta de socorristas, bañistas y sanitarios fue clave para revertir la parada cardiorrespiratoria.

A su llegada, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con reanimación avanzada, logrando revertir la parada cardiorrespiratoria. Posteriormente, el afectado fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas