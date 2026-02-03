Dramático rescate en el sur de Tenerife: logran reanimar a un hombre que entró en parada en el agua

Un surfista de 40 años ha sido trasladado en estado crítico este lunes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se encontraba en el agua en una playa del sur de Tenerife. La rápida intervención de socorristas, bañistas y personal sanitario permitió revertir la parada antes de su evacuación hospitalaria.
El suceso se produjo a las 13.21 horas en Playa Honda de Troya, en el municipio de Arona, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
Reanimación en una playa de Tenerife y traslado urgente
La alerta llegó al 112 tras el rescate del surfista del agua en parada cardiorrespiratoria. Hasta la llegada de los servicios sanitarios, socorristas y varios bañistas iniciaron de inmediato maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).
La rápida actuación conjunta de socorristas, bañistas y sanitarios fue clave para revertir la parada cardiorrespiratoria.
A su llegada, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con reanimación avanzada, logrando revertir la parada cardiorrespiratoria. Posteriormente, el afectado fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico.