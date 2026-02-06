Rescate ‘límite’ en Los Gigantes: salvan a un senderista atrapado en un punto sin retorno

Un senderist tuvo que ser rescatado por aire en las últimas horas de este viernes tras quedar bloqueado en un punto sin retorno en la zona de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, uno de los entornos naturales más abruptos de Tenerife. La operación, de máxima tensión, fue ejecutada por el helicóptero del GES, según ha informado el 112 Canarias.
El suceso se produjo cuando el afectado avanzó por un tramo del sendero sin posibilidad de retroceso, quedando atrapado en un área de difícil acceso terrestre. Ante la imposibilidad de continuar o regresar con seguridad, se activó de inmediato el operativo de rescate aéreo.
Atrapado en el acantilado
El aviso llegó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, que movilizó al Grupo de Emergencias y Salvamento. El helicóptero logró localizar al senderista en una zona próxima a los acantilados de Los Gigantes, caracterizados por paredes verticales de gran altura y una orografía especialmente peligrosa incluso para montañeros experimentados.
La maniobra de izado se realizó con precisión milimétrica, dadas las condiciones del terreno.
Operativo coordinado
En el dispositivo participaron también efectivos de Bomberos de Tenerife y de la Policía Local de Santiago del Teide, garantizando la seguridad del entorno y apoyando las labores de rescate.
Las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución en rutas de senderismo, especialmente en zonas como Los Gigantes, donde un paso en falso puede convertir una excursión en una situación de alto riesgo.