8 reyertas y 21 actas durante el Carnaval de Tenerife y La Palma

El dispositivo especial de seguridad desplegado por el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) con motivo de los actos principales del Carnaval se ha cerrado con un balance de 21 actas por infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la intervención en ocho reyertas y la asistencia en 32 apoyos sanitarios vinculados directamente al consumo de alcohol y sustancias estupefacientes.
Para este operativo, la Policía Autonómica movilizó a un total de 70 efectivos, incluyendo unidades especializadas del Grupo de Respuesta Operativa (GROPE) y Guías Caninos. Las actuaciones se centraron en los eventos que mayor densidad de público registraron en la provincia: el Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife, Los Indianos en Santa Cruz de La Palma y La Polvacera en Los Llanos de Aridane.
Incidentes en el Carnaval de Día y Los Indianos
El mayor volumen de intervenciones se registró durante las dos jornadas del Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife. En la capital tinerfeña, los agentes levantaron 17 actas por infracciones, intervinieron en seis peleas y prestaron 18 apoyos sanitarios por intoxicaciones etílicas o consumo de drogas.
Por su parte, en Los Indianos, la emblemática jornada de Santa Cruz de La Palma, el balance arroja tres actas de seguridad, dos intervenciones en reyertas y cinco actuaciones por alteraciones del orden público. Además, los agentes tuvieron que prestar 11 apoyos sanitarios. En La Polvacera, el dispositivo se cerró con un acta y tres asistencias sanitarias por consumo de sustancias.
Un despliegue coordinado en seis islas
Este refuerzo de la Policía Canaria no se limita a la provincia occidental. El operativo especial, que incluye el uso de drones por parte del Grupo de Operaciones Aéreas y el trabajo de la unidad de Guías Caninos y el Grupo de Menores, tiene presencia en un total de 26 eventos programados en seis islas del archipiélago entre febrero y marzo.
Por islas, Gran Canaria concentra el mayor número de servicios con 14 actos cubiertos, seguida de La Palma con cinco y Tenerife con tres. El despliegue también ha llegado a La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura.
El objetivo prioritario de este despliegue del CGPC, realizado en estrecha coordinación con la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Locales, es garantizar la seguridad ciudadana y prevenir incidentes en unas celebraciones que congregan a cientos de miles de personas. La presencia de los agentes del GROPE ha sido fundamental para velar por el “normal desarrollo” de la fiesta en los puntos de mayor conflictividad.