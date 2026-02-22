La Policía Local rescata el Sábado de Piñata del Carnaval a un niño de 3 años cuya madre estaba ebria y drogada en plena fiesta

Agentes de la Policía Local tuvieron que intervenir en el Sábado de Piñata del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife para proteger a un niño de apenas tres años que se encontraba en una situación de grave riesgo debido al estado de su progenitora.
Los agentes localizaron a la madre en pleno recinto festivo bajo los efectos evidentes del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes. El menor, que se encontraba con ella en medio de las aglomeraciones, fue retirado inmediatamente de la zona y trasladado a las dependencias del Hospital del Carnaval. Allí quedó bajo custodia mientras los servicios sociales y policiales trataban de localizar a un familiar que pudiera hacerse cargo de él en condiciones de seguridad.
Otro caso: una niña de seis años sola en un carrito
Este no fue el único incidente de desprotección infantil que empañó la fiesta. En la plaza del Príncipe, varios ciudadanos alertaron a las patrullas policiales tras observar a una pareja con síntomas de embriaguez profunda. A escasos metros de ellos, una niña de seis años dormía sola en el interior de un coche infantil, expuesta al ruido y al trasiego constante de miles de personas.
En ambos casos, la unidad de la Policía Local adscrita a la Fiscalía del Menor ha tomado las riendas de la situación, tramitando las diligencias necesarias para garantizar el bienestar de los pequeños y depurar las responsabilidades legales de los padres.
Balance sanitario: alcohol y drogas al límite
Estos sucesos se enmarcan en una noche de presión extrema para el dispositivo preventivo, que atendió a un total de 123 personas. El análisis de los datos revela una realidad preocupante:
- El 50% de las asistencias fueron provocadas por intoxicaciones etílicas.
- Se tramitaron 20 actas por tenencia de drogas solo durante la noche.
- Hubo 13 menores atendidos por diversos motivos, la mayoría (12) por consumo excesivo de alcohol.
Violencia machista y seguridad ciudadana
El despliegue de seguridad también tuvo que hacer frente a situaciones de violencia. En los Puntos Violetas, se prestó asesoramiento a dos mujeres víctimas de agresiones machistas, aunque decidieron no formalizar la denuncia en ese momento. Por otro lado, la violencia física en las calles se saldó con 17 atenciones por agresiones y diversas lesiones derivadas de peleas.
A pesar de que el Sábado de Piñata congregó a cerca de 400.000 personas, convirtiéndose en un éxito de participación, las intervenciones relacionadas con la desprotección de menores han generado una honda preocupación entre las autoridades. La investigación de la Fiscalía de Menores determinará ahora el futuro de los niños rescatados en una noche donde la fiesta, para algunos, cruzó todos los límites de la responsabilidad.