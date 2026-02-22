La Piñata reúne a casi 400.000 personas en una fiesta imbatible

Santa Cruz de Tenerife vivió ayer la última noche de bailes en la calle envuelta en una marea multitudinaria de carnavaleros. Una despedida a lo grande del sábado de Piñata en la que se fusionó la celebración del segundo Carnaval de Día, el Carnaval Cubano en la calle La Noria y los bailes nocturnos en la zona del Cuadrilátero. Todo en una misma jornada que contó con más de medio centenar de actuaciones, repartidas entre los escenarios principales, donde se sucedieron más de 18 horas ininterrumpidas de música que desbordaron el centro de la ciudad de mascaritas, al reunirse casi 400.000 personas desde la mañana a la noche, según datos ofrecidos por la Policía Local.
El segundo Carnaval de Día arrancó al mediodía a un ritmo imbatible. Numerosas personas y familias disfrazadas se dieron cita entorno a los escenarios y quioscos para disfrutar de un maratón musical que contó con artistas destacados del panorama local e internacional, como el grupo canario Nueva Línea o los cantantes Sebastián Yatra y Nicky Jam.
En Francisco La Roche la jornada comenzó a las 14 horas con DJ Wes, quien dio paso al cantante Leoni Torres y, posteriormente a la actuación de A las 17.30 horas ya no cabía ni un alfiler para poder presenciar la actuación de Eddy Herrera, quien tras hora y media cedió el testigo a Pepe Benavente.
Los platos fuertes de la noche llegaron ya entrada la noche, con el ritmo latino de Sebastián Yatra, seguido de Tay de León y el rapero Nicky Jam, que deleitó a los presentes desde las 21.30 hasta las 23.00 horas, previo a Dj Jonay, encargado de cerrar una fiesta que se prolongó hasta las seis de la mañana.
Asimismo, el escenario Dormitorum de la plaza de La Candelaria fue otro de los epicentros carnavaleros, donde desde las 13.00 horas las comparsas acompañaron las actuaciones de Nueva Línea, Pepe Benavente y El Morocho. Luego llegó el turno de Tonny Tun Tun, a las 14.30 horas, quien dio paso a Maquinaria Band, el doblete de Nueva Línea y los sones de las Orquesta Saoco, Wamampy, Tropin, Generasión, Sonora Olympia, Dinacord y DJ Osorio.