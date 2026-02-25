La Guardia Civil detecta un robo masivo de neumáticos en Gran Canaria: un trabajador se lleva 677 neumáticos de su empresa

La Guardia Civil ha investigado un varón como presunto autor de un delito continuado de hurto tras detectarse la falta de un volumen masivo de material en un establecimiento comercial de Gran Canaria y constatarse que había sustraído 677 neumáticos y cuatro llantas de un modelo de comercialización exclusiva en la Isla durante el tiempo que trabajó en dicha empresa.
En un comunicado, la Benemérita ha explicado que la investigación comenzó tras la denuncia de una empresa situada en Agüimes tras percatarse de irregularidades graves en sus inventarios mensuales con un perjuicio económico de unos 30.800 euros.
Las sospechas iniciales recayeron sobre un antiguo empleado que había trabajado en la firma durante aproximadamente tres años y cuyo contrato finalizó precisamente por las sospechas de sustracción de género y del uso fraudulento de placas de matrícula del propio establecimiento.
De esta manera, la investigación se basó en el rastreo de canales de venta no oficiales y la línea clave se centró en la localización de cuatro llantas de una marca y modelos muy específicos que solo distribuía la empresa afectada.
Gracias a el análisis de plataformas digitales, los agentes localizaron un anuncio en un conocido portal de ventas (Marketplace) donde se ofrecían dichas piezas.
Por su parte, las gestiones policiales permitieron identificar que el vendedor era un empleado de un taller mecánico situado en una zona de ocio y servicios de la localidad de Ingenio, quien actuaba bajo las órdenes de su superior.
Durante el reconocimiento, el denunciante pudo identificar el material sin ningún género de duda, ya que este aún conservaba las pegatinas con el número de albarán original y el logotipo del establecimiento perjudicado.
Finalmente, el dueño del taller investigado reconoció haber adquirido las piezas al principal sospechoso por un precio de 350 euros, lo que supone apenas un 40% de su valor real de mercado, motivo por el cual también ha sido investigado por un presunto delito de receptación.