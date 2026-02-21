Samuel Ramos Manzano se pone al frente del Festival de Música de Canarias

El Consejo de Administración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), que preside la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno autonómico, Migdalia Machín, designó ayer a Samuel Ramos Manzano como nuevo director artístico del Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), que en 2027 celebrará su edición número 43, abriendo una nueva etapa en el principal proyecto musical del Archipiélago.
EXPERIENCIA
Samuel Ramos Manzano ha compaginado desde 2023 las labores de adjunto a la dirección artística del FIMC con las de coordinador del Festival Contemporáneo, trabajando codo con codo, destacan desde el Ejecutivo regional, con su antecesor en el cargo, Jorge Perdigón. En este periodo ha asumido responsabilidades en planificación, producción, coordinación de equipos y gestión presupuestaria, participando en la estructura operativa del certamen.
Licenciado en Historia, titulado superior en Música, en la especialidad de Composición, y con formación de posgrado en Viena, además de un máster en Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas, su perfil combina trayectoria artística, experiencia en gestión cultural y conocimiento interno del funcionamiento técnico y administrativo del festival. Su designación se inscribe en una línea de continuidad “que refuerza el carácter estratégico del FIMC dentro de la política cultural del Archipiélago, en un proyecto que no solo tiene proyección internacional, sino que constituye una herramienta esencial para garantizar el acceso a la cultura en igualdad de condiciones en todas las Islas”.
ESTABILIDAD
Migdalia Machín señala que el nombramiento responde a la voluntad de asegurar la estabilidad y el desarrollo del festival con una dirección solvente, conocedora del proyecto y capaz de afrontar sus retos con rigor.
“El FIMC es una referencia cultural de Canarias y un instrumento de proyección internacional, pero también una herramienta esencial para garantizar que la música llegue en igualdad de condiciones a todas las islas”, indica la consejera, quien añade que “construir cultura en un territorio geográficamente fragmentado exige planificación, coordinación y una acción pública que homogeneice el acceso a las distintas manifestaciones artísticas, y el festival es una expresión clara de esa responsabilidad”.