Santa Cruz de Tenerife tendrá antes del verano el Skate frente a Hacienda y una piscina pública

Santa Cruz de Tenerife quiere transformarse en una ciudad más saludable, en la que los ciudadanos dispongan de mejores y nuevas instalaciones deportivas, sobre todo al aire libre, que acompañadas de una mayor oferta de actividades, contribuyan a mejorar la calidad de vida.
Por ello, desde el Servicio de Deportes del Ayuntamiento capitalino, una parte del presupuesto para 2026, cifrado en 7,4 millones de euros, se centrará en estos objetivos, entre los que destaca recuperar el Skate (pista de patín) en la Avenida Marítima o abrir al público la piscina del colegio Miguel Pintor, en el barrio de La Alegría. Dos actuaciones que se prevén estén en marcha antes del verano.
La edil del área, Alicia Cebrián, explicó ayer que “el presupuesto desciende en casi 1,2 millones respecto a 2025, lo que responde a que parte del crédito consignado el pasado año se destinó a inversiones que ya se ejecutan o se llevarán a cabo en este ejercicio”. Entre ellas, destacó la reapertura del Skate frente a la Delegación de Hacienda, pista que fue suprimida por las obras de refuerzo de los puentes que cruzan la Avenida Marítima. La idea es que antes del verano, y tras una inversión de 27.800 euros, este espacio reabra dotado con nuevas rampas y obstáculos.
Asimismo, el polideportivo de Taganana, con un coste final de 641.000 euros, también verá la luz antes del verano tras la reforma de vestuarios, cancha, equipamiento deportivo y el muro de contención. Igualmente, las obras del futuro Pumptrack (para deportes sobre ruedas) ubicado en Los Gladiolos por fin comenzarán este año, tras licitarse ya los trabajos por 1,5 millones de euros. La natación centrará tres actuaciones principales. Por una parte, la reforma de la piscina de Las Retamas, incluida en el gimnasio Altafit, finalizará este año tras la nueva maquinaria de filtrado y bombas de agua, así como la construcción del vaso y arreglo de la cubierta que llevarán a cabo Deportes e Infraestructuras por 250.000 euros. Por otra, se continuará con la reforma integral de la piscina Acidalio Lorenzo, entre las que destacará la demolición de una grada deteriorada y las obras de accesibilidad de este espacio deportivo. Se destinarán 200.000 euros a ambas acciones. Finalmente, se llevará a cabo la reforma de la piscina del colegio Miguel Pintor, donde se arreglará la playa, el vaso, la climatización y se construirán nuevos vestuarios.
Al respecto, Cebrián señaló que “esta ejecución comenzará antes del verano y contará con una inversión de 600.000 euros. El objetivo es que una vez en marcha se pueda abrir al público y a clubes de natación por las tardes, fuera del horario lectivo, por lo que se prevé que su acceso sea por el lado de las canchas para no interferir con el colegio”.
Otras obras previstas consistirán en la mejora del complejo deportivo Dácil Cabrera, por 59.400 euros, y en el de Las Delicias, por una cuantía de 170.00 euros, para el cerramiento lateral de la cancha de baloncesto.
Asimismo, se terminarán las ya iniciadas durante el pasado año, como los baños del campo de fútbol San Joaquín; las de accesibilidad del Pancho Suárez; la reforma del pabellón Ana Bautista que tendrá nuevo parquet, agua caliente e iluminación; y los vestuarios del Quico Cabrera que darán soporte al Paco Álvarez.
Surf adaptado y ‘breakdance’ se suman a Santa Cruz Entrena
El Servicio de Deportes municipal destinará 4,2 millones de euros a promover actividades físico-deportivas, una amplia oferta incluida en el programa Santa Cruz Entrena. La concejala, Alicia Cebrián, señala que “aparte de los cursos de natación, pilates, deporte en la playa, bailes, entrenamiento funcional o skate, entre otros, se incluirá este año el de surf adaptado, para personas con diversidad funcional, que se llevará a cabo en Las Teresitas, y otro de breakdance”. A ello, se unirá el impulso de actividades vinculadas al mar, en espera al nuevo Cidemat, y el aumento de las ayudas a clubes municipales y deportistas.