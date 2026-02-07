Buscan a una senderista extraviada desde el viernes en Chamorga, en Santa Cruz de Tenerife

Los servicios de emergencia han reanudado a primera hora de este sábado el dispositivo de búsqueda para localizar a una senderista que se encuentra extraviada desde la tarde de ayer viernes en la zona de Chamorga, dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta se activó ayer al finalizar el día, lo que obligó a mantener un rastreo terrestre ininterrumpido durante toda la noche.
Con la llegada de la luz del día, se han sumado nuevos recursos aéreos y terrestres para intentar dar con el paradero de la mujer.
Chamorga
La zona de Chamorga es conocida por su espectacular belleza, pero también por la peligrosidad de sus senderos, caracterizados por fuertes desniveles, barrancos profundos y una vegetación densa de laurisilva que dificulta la visibilidad desde el aire. El descenso hacia el Roque Bermejo o las rutas que conectan con El Draguillo son puntos especialmente complejos donde los cambios bruscos de meteorología y la llegada de la bruma pueden desorientar fácilmente a los caminantes.