Susto en una piscina de Costa Adeje: una mujer en estado grave al sufrir un ahogamiento

Una mujer se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un grave incidente en una piscina de Costa Adeje, en Tenerife. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 13:28 horas de este sábado, 14 de febrero, informando de un ahogamiento incompleto en una piscina situada en la mencionada zona turística.
La voz de alarma fue dada por el socorrista de un complejo hotelero de la zona, quien tras sacar a la mujer del agua, solicitó asistencia sanitaria inmediata.
La intervención inicial fue determinante: una enfermera coordinadora del SUC, desde la sala operativa del 112, dirigió las maniobras de auxilio mediante teleasistencia, dando indicaciones precisas al socorrista para estabilizar a la afectada hasta la llegada de las ambulancias.
Traslado de urgencia en ambulancia medicalizada
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó rápidamente una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Al llegar al lugar, el personal médico valoró a la mujer, quien presentaba síntomas graves de ahogamiento. Tras ser estabilizada en el mismo recinto, fue evacuada con carácter de urgencia al Hospital Universitario Hospiten Sur.
En el operativo también participó la Policía Local de Adeje, que colaboró estrechamente con los recursos de emergencia para facilitar el acceso y la salida de las ambulancias, además de instruir las diligencias correspondientes sobre lo sucedido.