En estado crítico tras desplomarse en la calle por un infarto en el sur de Tenerife

A las 17:59 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una llamada en la que se comunicaba que un hombre había sufrido una parada cardiorrespiratoria en la avenida de España, municipio de Adeje.
Al llegar al lugar, el personal del SUC constató que el afectado, un hombre de 57 años recuperado de una parada cardiorrespiratoria, trasladado en estado grave en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur.
La Policía Local colaboró con los recursos de emergencias e instruyó diligencias.