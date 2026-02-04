TEA brinda un recorrido guiado por ‘Óscar Domínguez gráfico’

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, propone mañana viernes (17.00 horas) una visita guiada a Óscar Domínguez gráfico, la exposición dedicada íntegramente a la labor del artista como grabador e ilustrador. Comisariada por Jorge Rodríguez de Rivera e Isidro Hernández, quien será el encargado de realizar esta visita de entrada libre, la muestra se centra en la obra gráfica de Óscar Domínguez (Tenerife, 1906-París, 1957), entendida como el conjunto de series limitadas de piezas originales producidas a través de la reproducción de una imagen primera o matriz, y la integran ejemplos notables realizados a lo largo de su trayectoria, desde las ilustraciones realizadas en colaboración con escritores de la generación de la República española, Gaceta de Arte o para la editorial parisina de Guy Lévis Mano.
CARTELES
La exposición, que reúne unas 300 piezas, incluye también los carteles litográficos que ideó y diseñó, así como la obra grabada para distintos proyectos, especialmente durante los años de la ocupación de París durante la Segunda Guerra Mundial y en la inmediata posguerra.
Asimismo, hay otras composiciones, como los libros de carácter colectivo, en los que Óscar Domínguez demostró un gran dominio técnico y un progresivo cambio de temas y de estilo, siempre a la búsqueda de una forma satisfactoria de abordar el hecho artístico.
La muestra responde a la pregunta crucial de la valoración del alcance de esta faceta creativa del artista tinerfeño dentro del conjunto mayor de su producción y confirma que estas incursiones en el mundo de la obra gráfica constituyen una actividad ejercida de forma plena y original, lo suficientemente cabal y coherente como para justificar la necesidad de su estudio y exhibición.
Óscar Domínguez gráfico es el resultado de la catalogación que han llevado a cabo Jorge Rodríguez de Rivera e Isidro Hernández. En este primer trimestre, tal y como se anunció en su inauguración, se presentará el catálogo del proyecto, que reúne por primera vez un importante conjunto dedicado al emblemático libro de Paul Éluard Poésie et vérité, 1942, ilustrado por Óscar Domínguez en 1947.
Óscar Domínguez gráfico podrá visitarse de manera gratuita hasta el 15 de marzo, en horario, de martes a domingo y festivos, de 10.00 a 20.00 horas.