TEA proyecta esta semana la película ‘El sendero azul’

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, programa esta semana El sendero azul (2025), la película más reciente de Gabriel Mascaro. En este largometraje, el director brasileño presenta a una mujer de 77 años que se niega a aceptar el destino que otros han decidido para ella y emprende un viaje por el Amazonas para recuperar su libertad.
Protagonizada por Denise Weinberg, Rodrigo Santoro y Miriam Socarrás, El sendero azul es un canto a la dignidad, la valentía y las segundas oportunidades. Ganadora el pasado año del Oso de Plata Gran Premio del Jurado en la Berlinale y del Premio del Jurado Joven en la Sección Oficial Internacional de la Seminci de Valladolid, la cinta se proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas) en versión original en portugués con subtítulos en español.
Gabriel Mascaro es un cineasta nacido en Recife en 1983. Sus películas, como Vientos de agosto (2014) y Boi Neon (2015), han cosechado medio centenar de premios internacionales. En 2016 el Lincoln Center de Nueva York le dedicó una retrospectiva.