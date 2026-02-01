¿Qué abre en Tenerife este 2 de febrero?

La festividad de la Virgen de Candelaria es una de las fechas festivas más significativas de Tenerife. Son pocos los establecimientos que permanecen abiertos al público al ser un festivo con categoría insular, pero: ¿qué abre en la Isla el 2 de febrero?
El 2 de febrero es un festivo fijado como fiesta laboral en Tenerife. Según la Orden del 27 de junio de 2011 de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, en las consideradas Zonas de Gran afluencia turística, los establecimientos comerciales que se encuentren en su interior tienen plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público.
Para el sector de la restauración admite que el horario de cierre de las terrazas se incremente en una hora con respecto al resto del territorio municipal, tanto en invierno como en periodo estival.
¿QUÉ ABRE EL 2 DE FEBRERO EN TENERIFE?
Además de profesionales sanitarios, policías, bomberos o agentes de seguridad privada, otros trabajadores acudirán a su puesto de trabajo este 2 de febrero.
Farmacias de guardia. Mantienen servicio aquellas farmacias de guardia, así como aquellas que, anuncian, abren los 365 días del año. Puedes consultar el listado completo, por municipio, aquí.
Panaderías. Las últimas franquicias que han surgido en la Isla, como El horno de pan o El rincón del pan volverán a abrir sus puertas en Tenerife el 2 de febrero. Lo hacen también pequeños establecimientos dedicados a la venta de pan y derivados.
Tiendas 24 horas. Estas tiendas, que son pequeños supermercados, también abren sus puertas el día de la Virgen de Candelaria. Lo hacen, generalmente, en horario habitual.
Bares y cafeterías. A elección de los propietarios, aprovechando que, al ser festivo la afluencia a restaurantes se incrementa, todos aquellos establecimientos dedicados a la restauración decidirán si abren o no en este día festivo.
Gasolineras. Es un caso similar a las farmacias. No abren todas, pero muchas ofrecen sus servicios en un día en el que pocos comercios abren sus puertas. Lo mejor es consultar cuáles aprovechan el 2 de febrero para atender al público.
Centros comerciales. En las consideradas Zonas de Gran afluencia turística los establecimientos pueden abrir sus puertas. Es el caso de centros comerciales como el Siam Mall o Rosa Center, en el sur de la Isla, o el Centro Comercial Martiánez, en el Puerto de la Cruz.
Supermercados. Similar al caso de centros comerciales, algunos establecimientos, sobre todo de zonas turísticas, abrirán sus puertas, aunque cadenas como Mercadona, Alcampo, Aldi, Carrefour y Lidl han anunciado que no lo harán este 2 de febrero.
En el caso del supermercado canario, también mantendrá cerradas casi la totalidad de sus tiendas, a excepción de zonas turísticas.
Lo más conveniente es buscar la información actualizada en sus webs y consultar horario, pues aunque el centro comercial abre sus puertas, no así todas sus tiendas.