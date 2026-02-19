Tenerife da ‘un paso más allá’ en su actividad volcánica tras los recientes enjambres: “El último no ha finalizado”

La actividad volcánica en la isla de Tenerife ha experimentado un “aumento” en los últimos días, registrando desde el pasado 7 de febrero hasta tres enjambres sísmicos —ascendiendo a nueve el total desde 2016, con el último de ellos aún en vigor–, si bien no hay probabilidades de una erupción “a corto o medio plazo”.
Así lo ha expuesto el director regional del Instituto Geográfico Nacional, Ithaiza Domínguez, ante los medios de comunicación al término de la segunda reunión de las últimas dos semanas del comité asesor del PEVOLCA, convocada ante la reciente actividad sísmica en la isla de Tenerife.
“La actividad volcánica que venimos registrando desde 2016, con un total de nueve ejambres sísmicos –el último de ellos aún sin finalizar–, ha sufrido un aumento. Obviamente, estamos viendo mayor actividad, pero la probabilidad de una erupción a corto o medio plazo sigue siendo la misma, no ha cambiado”, ha dicho.