ciencia

Tenerife da ‘un paso más allá’ en su actividad volcánica tras los recientes enjambres: “El último no ha finalizado”

La isla ha registrado hasta tres ejambres sísmicos en los últimos días, el último de ellos continúa en vigor, y sería el noveno registrado desde 2016
Parque Nacional del Teide. DA
Parque Nacional del Teide. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La actividad volcánica en la isla de Tenerife ha experimentado un “aumento” en los últimos días, registrando desde el pasado 7 de febrero hasta tres enjambres sísmicos —ascendiendo a nueve el total desde 2016, con el último de ellos aún en vigor–, si bien no hay probabilidades de una erupción “a corto o medio plazo”.

Así lo ha expuesto el director regional del Instituto Geográfico Nacional, Ithaiza Domínguez, ante los medios de comunicación al término de la segunda reunión de las últimas dos semanas del comité asesor del PEVOLCA, convocada ante la reciente actividad sísmica en la isla de Tenerife.

  1. Ithaiza Domínguez (IGN) habla claro: “La probabilidad de una erupción a corto plazo en Tenerife sigue siendo muy baja”
  2. ¿Qué tendría que pasar para que el Teide se reactive? El dato clave que vigilan los expertos¿Qué tendría que pasar para que el Teide se reactive? El dato clave que vigilan los expertos
  3. Mil terremotos en el Teide: el IGN confirma un nuevo e intenso enjambre sísmicoMil terremotos en el Teide: el IGN confirma un nuevo e intenso enjambre sísmico

“La actividad volcánica que venimos registrando desde 2016, con un total de nueve ejambres sísmicos –el último de ellos aún sin finalizar–, ha sufrido un aumento. Obviamente, estamos viendo mayor actividad, pero la probabilidad de una erupción a corto o medio plazo sigue siendo la misma, no ha cambiado”, ha dicho.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas