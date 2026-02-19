ciencia

Ithaiza Domínguez (IGN) habla claro: “La probabilidad de una erupción a corto plazo en Tenerife sigue siendo muy baja”

Tras una semana de actividad detectada a 10 kilómetros de profundidad, los expertos del IGN aclaran qué significan estos tres episodios y por qué la probabilidad de erupción sigue siendo baja
El Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) ha analizado este jueves la evolución del enjambre sísmico detectado bajo el complejo Teide-Pico Viejo, confirmando la localización de tres episodios diferenciados al oeste de Las Cañadas desde el pasado 12 de febrero.

Según explicó el director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Ithaiza Domínguez, el primer enjambre se registró entre los días 12 y 13 de febrero, seguido de un segundo episodio los días 16 y 17, mientras que el tercero, iniciado ayer, continúa activo a esta hora.

Todos los eventos localizados presentan magnitudes muy bajas, “no han sido sentidos por la población” y se sitúan a profundidades de entre 8,5 y 10 kilómetros, en una zona similar del sistema volcánico.

Desde 2016

Durante la reunión, el comité científico constató que la actividad sísmica forma parte del proceso de reactivación que se viene registrando en Tenerife desde 2016 y que, en los últimos días, ha experimentado un aumento en el número de eventos detectados. No obstante, los expertos insistieron en que la probabilidad de que se produzca una erupción a corto o medio plazo se mantiene sin cambios y continúa siendo muy baja.

En este sentido, Domínguez subrayó que la situación actual no es comparable a la registrada en escenarios preeruptivos recientes como los de La Palma en 2021 o El Hierro en 2011, al no haberse detectado hasta el momento otros parámetros asociados a un posible ascenso de magma hacia niveles más superficiales.

