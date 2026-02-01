Tenerife Noir ya tiene cartel, obra de Howard Chaykin, y fechas, del 4 al 15 de marzo

El Festival Atlántico del Género Negro Tenerife Noir celebrará su undécima edición del 4 al 15 de marzo, configurándose de nuevo como un espacio de reflexión cultural en torno al noir, el crimen y sus múltiples expresiones contemporáneas en la literatura, el cine, el cómic y el pensamiento crítico.
Como primer adelanto, el festival presenta el cartel oficial, realizado por el autor estadounidense Howard Chaykin, una de las figuras más influyentes y provocadoras del cómic moderno, cuya trayectoria ha estado marcada por una revisión constante de los mitos del poder, la violencia y la cultura popular. Chaykin se ha inspirado en elementos visuales claves de una de las obras de referencia del cómic noir internacional: Watchmen. La adaptación gráfica del cartel y de la estética de la nueva entrega del festival vuelve a correr a cargo de Moio Estudio.
DOBLE ANIVERSARIO
Tenerife Noir 2026 se articula en torno a una doble celebración histórica, marcada por dos obras clave publicadas en 1986 y unidas por una misma pulsión crítica: la revisión del héroe, la ambigüedad moral y el cuestionamiento de los relatos de poder. Por un lado, se conmemoran los 40 años de Watchmen, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins. Watchmen introdujo una mirada noir en el imaginario del superhéroe, desmontando la noción clásica del salvador infalible y exponiendo la corrupción, el miedo y la violencia estructural que atraviesan las sociedades modernas.
Con motivo del aniversario, Tenerife Noir contará con la presencia de John Higgins, colorista original de la obra, cuya aportación visual fue determinante en la creación de su atmósfera inquietante, así como con David Hayter, coguionista de la adaptación cinematográfica dirigida por Zack Snyder en 2009.
De forma paralela, el festival celebrará también los 40 años de The Shadow: Blood & Judgment, la miniserie publicada en 1986 por Howard Chaykin, que supuso una relectura radical de uno de los grandes mitos del pulp estadounidense.
En ella, Chaykin no se limitó a recuperar al justiciero creado por Walter B. Gibson, sino que lo reinterpretó desde una mirada adulta, incómoda y profundamente política. Frente al héroe clásico e infalible, el autor cuestionó el vigilantismo, el culto a la fuerza y la fascinación por el orden impuesto desde la violencia, anticipando debates que hoy atraviesan nuestras sociedades.
Cuarenta años después, Blood & Judgment conserva una vigencia inquietante. La obra aborda la normalización de discursos autoritarios, la seducción del líder fuerte, la confusión entre justicia y venganza y la persistencia de un fascismo latente que se disfraza de seguridad, tradición o salvación moral.
La presencia de Howard Chaykin en Tenerife Noir 2026 permitirá reflexionar sobre el papel del cómic como espacio de resistencia cultural y política, y sobre cómo los mitos populares funcionan como espejos oscuros de nuestras pulsiones colectivas.
TRANSVERSALIDAD
El festival propondrá un recorrido de las viñetas a la pantalla, conectando la obra de Chaykin con la adaptación cinematográfica de La Sombra estrenada en 1994, y analizando cómo el personaje ha sido reinterpretado, suavizado o tensionado según los distintos contextos. La Sombra sigue funcionando como un reflejo incómodo del presente, revelando los riesgos de romantizar el poder sin cuestionarlo y recordando que aquello que acecha en la oscuridad no pertenece solo a la ficción, sino que sigue proyectándose sobre nuestra realidad contemporánea.
El festival reunirá a autores, cineastas, guionistas y pensadores para abordar cuestiones como la violencia estructural, la ética del poder, la fragilidad de las democracias y la persistencia de los imaginarios autoritarios en la cultura popular.
Tenerife Noir cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, el Gobierno regional, el Cabildo tinerfeño y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, así como con la colaboración de la Universidad de La Laguna, las fundaciones CajaCanarias y DISA. Además, DS participa como vehículo oficial del festival.