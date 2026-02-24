Tenerife, como Londres: así serán las guaguas de dos pisos que verás muy pronto para acabar con las colas

Tenerife se prepara para un cambio histórico en su movilidad. El Cabildo de Tenerife ha anunciado la incorporación de las primeras guaguas de dos pisos en Canarias, una medida estratégica para aumentar drásticamente la capacidad del transporte público en la isla. Estos nuevos vehículos, destinados a reforzar el servicio de Titsa, se encuentran ya en una fase avanzada de producción, con las primeras dos unidades listas para ser trasladadas al archipiélago.
La presidenta insular, Rosa Dávila, ha supervisado personalmente los trabajos en el taller de fabricación en Gerona. Según Dávila, esta inversión no es solo una mejora técnica, sino una decisión que prioriza “el bienestar de las personas que viven en Tenerife”, facilitando los traslados diarios al trabajo o centros de estudio con mayor comodidad y previsión.
Más capacidad para las líneas 110, 112 y 108
La introducción de la doble altura no es casual. El Cabildo ha seleccionado tres rutas estructurales que han experimentado un crecimiento masivo de demanda: la 110 (Santa Cruz-Costa Adeje), la 112 (Santa Cruz-Los Cristianos) y la 108 (Santa Cruz-Icod de los Vinos).
Gracias a estas nuevas guaguas, la oferta pasará de cuatro a seis millones de plazas al año en estos ejes, lo que supone un incremento del 44% en la capacidad de carga. Este refuerzo busca ofrecer una alternativa real y competitiva frente al uso del vehículo privado, especialmente en un momento en el que Titsa ha batido su récord histórico superando los 87 millones de pasajeros.
Una inversión de 125 millones para modernizar la flota con guaguas de dos pisos
Este “salto de gigante” forma parte de un plan de renovación integral que ha supuesto una inversión superior a los 125 millones de euros. En los últimos años, la corporación insular ha adquirido un total de 351 guaguas nuevas, situando a Tenerife como una de las flotas más modernas y jóvenes de toda España, con una media de poco más de tres años de antigüedad.
Además de las 13 unidades iniciales de dos pisos, el Cabildo prevé incorporar otras 70 guaguas este mismo año y proyecta que, para 2027, la isla cuente con un total de 18 vehículos de doble altura patrullando las autopistas principales.
Estrategia contra la congestión en la TF-1 y TF-5
La llegada de estas guaguas refuerza otras medidas pioneras adoptadas para aliviar el tráfico en las autopistas del Norte y del Sur. Entre ellas destacan:
- Los horarios escalonados en la Universidad de La Laguna.
- Las nuevas guaguas lanzadera universitarias.
- Las obras de ampliación del carril BUS en los accesos a los intercambiadores.
Con esta renovación, Titsa no solo mejora la frecuencia y el confort, sino que logra reducir en más de un 7% sus emisiones, apostando por una isla más sostenible y cohesionada territorialmente.