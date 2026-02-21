Tenerife ‘blindará’ sus guaguas con mamparas y multas de 6.000 euros tras la agresión a un conductor de TITSA

La reciente y violenta agresión a Javier, el conductor de TITSA que terminó con un dedo fracturado tras pedir a un pasajero que no fumara, ha sido el detonante definitivo. El Cabildo de Tenerife y los sindicatos han pactado un paquete de medidas urgentes para blindar la seguridad de los más de 1.500 conductores y conductoras que componen la plantilla de la empresa pública de transportes.
La medida más visible será la instalación progresiva de mamparas protectoras junto al asiento del conductor en toda la red de guaguas. Estos paneles se diseñarán de forma específica según las características de cada vehículo para garantizar la comodidad del trabajador, pero actuando como una barrera física real frente a insultos, escupitajos o agresiones físicas, situaciones que los empleados denuncian como “habituales“.
Multas de 6.000 euros
La respuesta institucional no solo será física, sino también económica y legal. La consejera de Movilidad, Eulalia García, ha recordado que la modificación de la Ley de Transporte por Carreteras de Canarias en 2025 endurece drásticamente las consecuencias de estos actos.
A partir de ahora, las conductas violentas o inadecuadas en el transporte público pasan a ser consideradas infracciones muy graves. Esto se traduce en sanciones económicas contundentes que oscilan entre los 4.000 y los 6.000 euros.
Para que ningún usuario pueda alegar desconocimiento, el Cabildo lanzará una campaña informativa en pantallas de guaguas, redes sociales y diarios digitales antes de empezar a aplicar estas multas con rigor.
Consideración de “autoridad pública”
Uno de los puntos clave del pacto entre la corporación y los sindicatos (USO, MSK y UGT) es la solicitud al Gobierno de Canarias para que los conductores reciban la consideración de autoridad administrativa durante su jornada laboral.
Este cambio de estatus jurídico simplificará los procesos de denuncia y otorgará al testimonio del chófer presunción de veracidad, facilitando la identificación y condena de los agresores.
Además, TITSA dará un paso al frente en el ámbito judicial: la empresa impulsará un acuerdo marco para personarse como acusación particular siempre que uno de sus empleados sea atacado. De este modo, el conductor no tendrá que enfrentarse solo al proceso legal, una de las causas por las que muchos incidentes quedaban sin denunciar hasta la fecha.
Inseguridad en las rutas del Sur
Estas actuaciones llegan apenas 48 horas después de que la plantilla alzara la voz por la inseguridad que sufren, especialmente en las rutas del sur de la Isla.
La presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, ya había adelantado su intención de endurecer las medidas frente a las faltas de respeto.
Con este acuerdo, se busca que episodios como el vivido por Javier no vuelvan a quedar impunes ni se normalicen en el día a día del transporte público tinerfeño.