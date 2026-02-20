Tres centros educativos colaboran con el Auditorio de Tenerife en el escenario de ‘Roméo et Juliette’

El Auditorio de Tenerife facilita que el alumnado de tres centros educativos canarios se implique en la construcción de elementos de la escenografía que se mostrará los días 15, 17, 19 y 21 de marzo en la ópera Roméo et Juliette, de Charles Gounod.
El consejero de Cultura del Cabildo tinerfeño, José Carlos Acha, realizó una visita a las instalaciones de los dos centros de la Isla que han participado en el proyecto: el IES La Orotava-Manuel González Pérez y el IES Mencey Acaymo de Güímar. Precisamente, el IES La Orotava, a través de su profesor Jonathan Garabote, ha sido el enlace con los otros centros que han colaborado en el proyecto vinculado a Ópera de Tenerife, el ya mencionado de Güímar y el CIFP Tony Gallardo, en Las Palmas de Gran Canaria.
Además de Jonathan Garabote y un grupo de alumnos, el consejero fue recibido en La Orotava por la directora del IES, Nieves Rodríguez, y los profesores del departamento de Madera y Mueble Miguel Ángel Arteaga y Javier Barrera. En la visita a Güímar, el secretario del IES Mencey Acaymo, Edgard Hernández, y los profesores de Carpintería y Mueble Jaime García de Haro y Elena Rupérez explicaron al consejero el proceso que habían desarrollado los participantes en esta experiencia formativa.
CREAR FUTURO
“Esta iniciativa -resaltó Acha- es una muestra más del interés, en esta ocasión a través del Auditorio de Tenerife, por facilitar la participación de los jóvenes en la diversa oferta que se brinda desde las unidades artísticas del Cabildo”, al tiempo que señaló que propuestas como esta “no solo crean formación, sino también futuro”.
Los centros se han encargado de trabajos de calado decorativo en chapa marina, destinados a elementos escenográficos de la producción operística. Esta labor consiste en la fabricación de piezas que tienen una finalidad estética y ornamental, lo que exige un alto grado de precisión y una correcta definición de los detalles de calado.