Una mega batería eléctrica permitirá alimentar miles de hogares del sur de Tenerife durante horas

El municipio de Adeje contará con un sistema de almacenamiento de electricidad, una mega batería con una potencia de 15 megavatios y una capacidad de 60 por hora, capaz de suministrar energía equivalente al consumo de entre 6.000 y 8.000 viviendas durante aproximadamente cuatro horas.
Este sistema de almacenamiento sirve para almacenar electricidad cuando hay exceso de producción -por ejemplo, procedente de energías renovables- y liberarla posteriormente cuando aumenta la demanda o se producen desequilibrios en la red. También permitirán reducir el riesgo de apagones.
CONEXIÓN CON SUBESTACIÓN
Además, pueden actuar como respaldo en situaciones críticas del sistema eléctrico, aportando energía de forma inmediata durante picos de consumo o incidencias en la generación.
El proyecto, denominado Los Olivos BESS 1, estará ubicado en la calle Barranco del Burro, en una parcela clasificada como suelo industrial y de servicios, y será promovido por la empresa Merak Storage 5 SL, con una inversión inicial prevista que asciende a 8,9 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de doce meses.
La instalación se conectará mediante una línea subterránea de media tensión de 20 kilovoltios a la subestación eléctrica Los Olivos, lo que permitirá su integración en el sistema energético insular.
Según la documentación técnica del proyecto, el sistema estará compuesto por una centena de contenedores modulares que albergarán baterías, inversores, centros de transformación y sistemas auxiliares de control, además de un edificio técnico. Además, contará con dos centros de transformación sobre bancada.
Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto se localiza en una parcela calificada como Industrial y Servicios (S9-4) por el Plan General de Ordenación de Adeje.
No obstante, un informe municipal señala que, al tratarse de una parcela situada en primera línea, “los usos preferentes definidos son de carácter terciario”, por lo que la compatibilidad del almacenamiento energético (considerado uso industrial) depende de la interpretación jurídica de la normativa.