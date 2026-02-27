Casi 4.000 vecinos sin luz en el sur de Tenerife por una avería derivada de la DANA

Varios núcleos del Sur de Tenerife (e Icod de los Vinos) permanecen sin suministro eléctrico desde primera hora de este viernes debido a una avería registrada en la red. Según informa el 112, el corte afecta principalmente a abonados del casco municipal de Arona y de La Camella, aunque también se han registrado incidencias en Vilaflor y en algunas zonas de Adeje.
La interrupción del servicio se produjo a las 9.06 horas y, en un primer balance de la empresa suministradora, ha afectado a unos 4.300 clientes. De ellos, en estos momentos, 3.619 continúan pendientes de recuperar el suministro eléctrico.
Fuentes de Endesa señalan a DIARIO DE AVISOS que la avería se localiza en la subestación eléctrica de Chayofa, instalación que abastece a los municipios de Vilaflor, Arona y Adeje. “Se está trabajando in situ, desde el primer momento”, indicaron desde la compañía.
Incidencias por el viento
El corte se produce después de que anoche se registrara una incidencia provocada por desconexiones de líneas eléctricas. Según la información disponible, no se produjo la caída de torretas, aunque sí se detectaron roces de cables.
Tenerife es la isla más afectada por el episodio de viento, con rachas que han alcanzado los 80 kilómetros por hora, hecho que podría estar relacionado con las incidencias en la red eléctrica.
¿CUÁNDO VOLVERÁ EL SUMINISTRO?
Los equipos técnicos trabajan actualmente en la reparación de la avería, que en principio, según la administradora, presenta “cierta complejidad”.
Desde la compañía estiman que el suministro podría restablecerse “en un plazo aproximado de dos o tres horas”. En caso de que no sea posible cumplir ese plazo, se adoptarían medidas adicionales.
La previsión es que, a lo largo de la tarde, el servicio pueda quedar normalizado en las zonas afectadas.