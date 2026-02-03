Pánico en una vivienda de Canarias: prende fuego a la casa con los moradores dentro tras ser pillado robando

La Policía Nacional ha logrado neutralizar a un peligroso individuo tras un suceso que pudo terminar en tragedia en la capital de Lanzarote. Un joven de apenas 20 años, con un amplio historial delictivo, ha sido detenido como presunto autor de delitos de daños y lesiones tras provocar un incendio en una vivienda en ruinas de Arrecife mientras varias personas pernoctaban en su interior.
Los hechos se desencadenaron el pasado mes de diciembre en una vivienda precaria. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el sospechoso fue sorprendido en el interior del inmueble mientras intentaba sustraer el teléfono móvil de uno de los residentes.
Un ataque de “máxima peligrosidad”
Al verse descubierto, el agresor reaccionó con una violencia desmedida. Primero, golpeó a la víctima en la cabeza con un tablón de madera y, acto seguido, le causó una herida con un arma blanca. Lejos de deponer su actitud, antes de emprender la huida, el joven prendió fuego de forma intencionada a la vivienda.
El incendio se propagó en cuestión de segundos debido a la acumulación de desechos y enseres inflamables. La situación alcanzó niveles críticos, ya que el inmueble se encontraba parcialmente tapiado y presentaba graves dificultades de acceso, convirtiéndose en una auténtica ratonera para quienes estaban dentro.
Rescate al límite y detención en Playa Blanca
La rápida intervención de los efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias fue vital para salvar la vida de dos personas que habían quedado atrapadas por las llamas y no podían salir por sus propios medios.
Tras el ataque, el presunto autor abandonó Arrecife de inmediato, buscando refugio en la localidad de Playa Blanca para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, el dispositivo de vigilancia activado por los agentes permitió localizar su paradero semanas después, procediendo a su detención el pasado 27 de enero.
El detenido, cuya identidad responde a un perfil reincidente en la isla, ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, mientras la capital recupera la calma tras un suceso que subraya la vulnerabilidad de las viviendas precarias en la zona.